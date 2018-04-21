Біло-блакитний Майдан вимагав всього і відразу

Федерація профспілок України погрожувала зібрати на головній площі столиці п`ятдесят тисяч чоловік. Цифра виявилася, звичайно, завищеною... Учасники акції проти підвищення цін і тарифів на електроенергію і газ (а вони були підвищені для населення країни на 25% з 1 травня) досить щільно стояли на території від «Глобуса» на непарній стороні Хрещатика до Лядських воріт. Міліція ледве стримувала натовп, щоб та не перегородила шлях машинам, що проїжджають вулицею.

Впадала в очі велика кількість біло-блакитних прапорів. Правда, то була не символіка Партії регіонів, це кольори Федерації, полотнища якої також відрізняє невелике вкраплення жовтого кольору. Присутні тут також комуністи, соціалісти і окремі БЮТівці. Нагодилися на Майдан ліві, що естетствують, – учасники руху «Че Гевара» і якісь радикали. У тих були стильні прапори, на яких серп і молот створювали свастику.

Майдан зібрав всю Україну від Закарпаття до Луганщини, причому, на відміну від виключно комуністичних тусовок, де присутні в основному люди похилого віку, тут було багато молоді. Але основний контингент – люди середнього віку, працівники бюджетних сфер. «Уранщики кажуть «Ні!» підвищенню тарифів!», «Для європейських цін на газ – європейські зарплати і пенсії!», «Ще не вмерла Україна – вимирає медицина!»,” Не міняйте нам газові пічки на багаття і свічки!» Такі основні гасла травневого Майдану-2006.

Серед всіх особливо вирізнялася група працівників комбінату «Азовсталі». Сто двадцять чоловік, вони трималися разом, і впізнати їх можна було по червоних фірмових бейсболках.

- Важко про це говорити без мата, але все таки скажу, - заявив заступник голови профспілки комітету «Азовсталь» Олександр Крівунь. – Підвищення цін вже обернулося для нашої «Азовсталі» падінням виробництва цього року не менше, ніж на 7 відсотків, а це мільйони гривень нашого доходу. У чомусь ми розуміємо уряд і готові з ним домовлятися, але давайте все робити відкрито. Не треба будити профспілку. Це лев, який спить. У нас на підприємстві трудиться 25 тисяч чоловік, і у разі чого ми готові сюди приїхати всі.

Профспілкові лідери вчергове критикували уряд, а прості учасники акції із злістю дивилися на іномарки, які проїжджали повз них, і промивали кістки сім`ї Президента. Судячи з розмов, тут зібралися люди, які ні на йоту не сумнівалися у тому, що охоронець Андрія Ющенко стріляв у прокурора.

Через півтори години після початку акції люди стали розходитися: хто відправився на вокзал, хто в очікуванні потяга ще вирішив подивитися Київ. Що не говори, а провінція живе на порядок бідніше за столицю, тому більшість протестуючих виявилася приїжджими. «Поки ми висуваємо тільки економічні вимоги, але можемо перейти і до політичних», - резюмували лідери профспілок, і у разі невиконання вимог пригрозили розбити на Майдані наметове містечко . На виконання своїх вимог профспілки дали владі десятиденний термін. При тому російська сторона неодноразово заявляла про те, що не за горами чергове підвищення експортних тарифів на газ для України. Що ж, схоже, уряд, хто б його не очолив, чекають не найкращі часи.

Олексій Просєкін