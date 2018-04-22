На з`їзді Тимошенко грали улюблену мелодію Кучми, крутили арію Кармен і пісню про Юлю

Ранок, станція метро Лівобережна, територія біля виставкового центру, навколо біле море футболок, бейсболок, бандан з червоними серцями і сердечками. Саме тут має пройти міжпартійний з`їзд БЮТ, якому належить затвердити виборчий список блоку. За годину до початку з`їзду на травичці сидять делегати, снідають. А на майданчику біля самого входу до виставкового центру - духовий оркестр. Добре грає чудову мелодію, кажуть, улюблену пісню Кучми: «Сердце, тебе не хочется покоя».

На тлі прапорів з серцями і сердечками, які тріпочуть на вітрі, пісня про бунтівне серце, якому не хочеться спокою, звучала як ніколи доречно. Ні, навіть на хвилину не мають рації ті, хто сміє порівнювати з`їзди Юлії Володимирівни зі з`їздами лідера Білорусі Лукашенко. Тому що з`їзди Юлії Володимирівни це відчуття свята. Якщо ви заглядали у штаб Тимошенко, в ніч голосування виборів минулого року, ви пам`ятаєте веселощі, які там панували. Здається, що цей дух перейшов на всі партійні з`їзди БЮТ. І залишимо розмови про внутріпартійну демократію, не той зараз момент.

Хоч і тут не все так сумнівно. Ось стоїть депутат 5 скликання від БЮТ, мільйонер Олександр Абдулін, особисто розпаковує коробки і жваво і весело і роздає делегатам з`їзду футболки з сердечками.

- Не хвилюйтеся, - заспокоює Олександр Рафкатович огрядних чоловіків, які стоять поряд - XXL зараз принесуть. А бейсболки на вході роздають, там їх сотні тисяч.

Ну і як завжди, навколо повно дівчат, з тих, які взимку носять плаття з “ліхтариками” і мереживними вставками (а-ля Тимошенко на затвердженні прем`єром), а влітку щосили намагаються укласти коротке і не дуже густе волосся в косу навколо голови. Виходить кумедно.

Я зайшла в зал, де мав проходити з`їзд, грала музика. Спочатку звучала така дуже агресивна обробка опери «Кармен», та сама арія, де палка циганка «обробляє» Хосе: “меня не любишь ты, так что ж… так берегись любви моей”. На екранах позаду сцени мінявся відеоряд, і на хвилину промайнуло обличчя Ющенка. Класика звучала недовго, незабаром почали крутити пісню про Юлю, і її не вимикали вже впродовж півгодини. «У нас одна Україна, Юля», - цією фразою закінчувався кожен рефрен пісні. (До речі, до такої іменної пісенної творчості досі вдавалася тільки Партія регіонів). Біля сцени прогулювалися народні депутати-бютівці Микола Томенко і Микола Баграєв. Судячи з жестикуляції, обговорювали деталі дійства.

За організацію з`їзду легко можна поставити п`ятірку. Величезна кількість людей швидко проходила контроль, легко розсаджувалася на своїх місцях. Людей була не одна тисяча, і дотримати такий порядок, без штовханини дуже складно, - організаторам БЮТ вдалося.

До початку з`їзду почали миготіти кадри, і в записі зазвучав переказ політичних подій останніх півтора років. Текст для начитки був як завжди афористичний.

Ну, наприклад, «Олександр Мороз не витримав спокуси, і проміняв заповіти Маркса на капітал Ахметова». Або «політичний світ втратив розум» (це про коаліцію в парламенті). «Ніхто не вірив у можливість дострокових виборів (на екрані - політологи, наближені до Президента і Юрія Луценка, Вадим Карасьов і Олесь Доній), крім Юлії Тимошенко. І це її персональна перемога».

Депутати розсілися. Вони тримали плакати відмінної поліграфічної якості з написами: «За Юлю! За Україну», і «Юля при владі - щастя громаді”.

Донецька делегація активно махала прапорами БЮТ.

Увійшла Юлія Володимирівна. Делегати вітали її стоячи. Вони її обожнюють, вони всі, незалежно від статі, по вуха закохані у свого партійного лідера. Це не придумаєш, не зімітуєш. І це захоплення в очах делегатів не минає навіть коли Юлія Володимирівна картинно запитує: «Невже хоч хтось з вас вірить у перемогу Януковича? Я не чую.» «Ні», - після паузи терміново загуділи задні ряди.

Була вибрана президія, мандатна і рахункова комісії, секретаріат і редакційна комісія з`їзду. «Навіщо була потрібна рахункова комісія? - пізніше цікавилася я у депутатів, адже вона нічого жодного разу не порахувала. Всі рішення увалювали за одну хвилину одноголосно». «Розумієте, пояснювали нардепи 5 скликання, все було відпрацьовано, це вже третій з`їзд БЮТ, там ходили люди, якби були дискусійні думки, то їх би озвучили, а так всі зі всім згодні». Адже «ми не така партія, де допізна домовитися не можуть і всі сперечаються», - почула у відповідь. Та певно, однозначно не така.

Юлія Володимирівна у своїй 45-хвилинній доповіді презентувала програму: «Український прорив - до сильної і конкурентноспроможної України». У ньому вона позначила, дванадцять ліній прориву, або можна сказати, дванадцять напрямів реформ, фактично план стратегічного розвитку країни. Хороший вийшов документ (судячи з усього, команда потрудилася), який зараз послужить хорошим пакетом повідомлень для виборця, а в майбутньому може стати хорошою шпаргалкою для програми прем`єра. І, напевно, немає нічого нового в бажанні створити страхову медицину, допомогти селу, створити громадське телебачення, дати кожному інвесторові по омбудсменові, який допоможе довести інвестиційний план або намір до конкретного втілення. Але в чітко і коротко заявлених цілях завжди є свій шарм. Оскільки зрозуміло говорять, значить добре знають, що потрібно робити.

Ні, не обійшлося, звичайно, і без значної ложки популізму. Наприклад, Юлія Володимирівна запропонувала в запалі антикорупційного прориву чиновникам-хабарникам давати довічне ув’язнення. Цей «чудовий» досвід Китаю, де корупціонерів прийнято розстрілювати навряд чи узгоджується з євроінтеграційним курсом України. До того ж, є думка, що Юліні минулі прем`єрські наскоки на корупцію тільки породили новий виток корупції

- А ви б посадили чиновника хабарника на все життя? - поцікавилася я у одного делегата.

- Знаєте, я сам колишній чиновник, і пішов з податкової на будівництво, - розповів Михайло Майор із Закарпаття. - У податкову службу можна потрапити тільки за гроші. І я не знаю, чи треба садити, але думаю, що потрібно робити щось дуже рішуче.

Почалося затвердження списків. Тут було без сюрпризів. Список очолила лідер БЮТ Юлія Тимошенко. Під другим номером в списку Олександр Турчинов, третім - Микола Томенко, четвертим - Йосип Вінський, п`ятим - Андрій Шевченко, шостим - Віктор Пинзеник, сьомим - Григорій Омельченко, восьмим - Віталій Курило, дев`ятим - Микола Петрук, десятим - Євген Корнійчук.

- Я читаю повільно весь список, якщо у кого виникнуть заперечення, кажіть, - оголосив Олександр Валентинович, - Ми погоджували його в штабах.

Заперечень не виникло.

Юлію Володимирівну ніхто не перевершив у частині ефектів. Вона і перформенси просто нерозлучні. Ось і тепер Юлія Тимошенко заснувала медаль «За віддане служіння Україні”, про що і повідомила зі сцени. Вона нагородила нею всіх депутатів своєї фракції минулого скликання, які добровільно склали свої депутатські повноваження, і ще екс-соціаліста Йосипа Вінського, який виступив проти зради Мороза. Президія з`їзду сприйняла це повідомлення, потупивши очі.

- А ви носитимете свою медаль? - запитала я у Володимира Яворівського, письменника, народного депутата 5 скликання.

- Ну, у мене багато медалей. А ви підсміюєтеся над цим? - запитав у відповідь письменник, - Погодьтеся, це все-таки вчинок, узяти і добровільно скласти мандати.

З`їзд завершував роботу. І останній момент, зі стелі посипалося багато-багато повітряних кульок. Юлія Володимирівна усміхнулася, і в оточенні охорони почала пробиратися до виходу, а делегати намагалися ближче пробратися до свого лідера, щоб доторкнутися і сфотографуватися.

Маша Міщенко