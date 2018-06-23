Нємцов: Я візьму бюлетень, перекреслю його, напишу: «верните выборы, гады»

4 грудня в Росії відбудуться вибори до Держдуми. Чого чекають від них росіяни та чи є шанс в опозиції потрапити до Думи, в інтерв`ю УНІАН розповів один з найвідоміших опозиційних політиків в РФ, співголова "Партії народної свободи" Борис Нємцов.

Борисе Юхимовичу, у Росії фактично встановилася однопартійність. Чи є хоч якийсь шанс у опозиційних партій пройти до Держдуми? Яке ваше бачення представництва партій у майбутньому парламенті?

У нас усі партії, які беруть участь у виборах, перебувають під контролем Кремля: і комуністи, і Жириновський, і "Яблуко", і всі інші. Це і фінансовий контроль, і інформаційний контроль, і кадровий контроль. Жодна з опозиційних партій, яка від Кремля не залежить, зареєстрована не була, включаючи "Партію народної свободи".

Вибори без опозиції - це не вибори, а клоунада, фарс.

У Держдуму, за даними соціологів, проходять чотири кишенькові партії: партія шахраїв і злодіїв Путіна "Єдина Росія", партія Жириновського, партія Зюганова і "Справедлива Росія".

Склад Думи якісно не зміниться, єдине - трохи зменшиться число путінців, хоча у них залишиться більшість.

На вибори готуються масові фальсифікації. До Москви приїжджають 40000 нашистів, які з відкріпними талонами влаштовуватимуть правопорушення - ходитимуть з дільниці на дільницю і по 10 раз голосуватимуть.

Крім того, відкріпні талони і голосування на дому, а також вигнання спостерігачів у багатьох регіонах дозволяє шахраям і злодіям вкинути мільйони бюлетенів.

Народ наш все зрозумів і ні в які вибори не вірить.

Взагалі вибори в Росії відбулися 24 вересня, коли Путін сам себе призначив довічним президентом, а свого молодшого партнера - прем`єром. Тому, все, що зараз відбувається - це спецоперація з утримання влади.

У російському суспільстві є смертельна втома від Путіна. І свист в Олімпійському- тільки початок його невеселого подальшого довічного життя в Кремлі.

Опозиція закликає всіх протестувати в день виборів - прийти, перекреслити бюлетень, написати: "геть владу злодіїв" і кидати його в урну.

Які успіхи вашого руху: "наХ-наХ: голосуй проти всіх"? Чи є якісь соціологічні дані про те, скільки росіян готові послухатися вашої поради та зіпсувати бюлетені?

Є результати опитувань. 18% слухачів і читачів "Эхо Москвы" готові так зробити. Опитування телекомпанії "Дождь", однієї з небагатьох незалежних, дало 8,5%.

Зазвичай піввідсотка виборців голосують проти всіх, а зараз кажуть, що проголосують близько 2% або більше.

2% - це більше мільйона людей. Мільйон людей, які перекреслюють бюлетені - це багато.

Яка дієвість цих зіпсованих бюлетенів? Яка ваша мета?

По-перше, за законом - це єдиний спосіб у цей день показати, що ти не згоден з системою. Голосування за будь-яку партію - це голосування за маріонеток. Тільки коли ти перекреслюєш бюлетень - ти протестуєш.

По-друге, за законом - це єдиний спосіб скасувати вибори. Навіть за путінським законом. Якщо таких бюлетенів буде дуже багато - 40% - вибори відміняються.

По-третє, очевидно, що якщо мільйони громадян у цей день перекреслять бюлетень, це сигнал владі, що режим, який вони встановили, - антинародний.

По-четверте, це фактично мобілізація того протесту, що назріває в країні. Але назріває досить повільно.

По суті, можливість перетворити Тріумфальну площу у виборчі дільниці від Калінінграда до Владивостока - це те, що втрачати не можна.

Наш підхід забороняють рекламувати. Сьогодні погрожували "Эхо Москвы" через наш ролик: "голосуй проти всіх". І "Эхо Москвы" було змушене наш ролик зняти, на превеликий жаль. Залишилася тільки Інтернет-реклама, листівки на вулицях, наклейки з написом "постав хрест злодійській владі" на машинах і стрічки, які вішають на сумочки, автомобілі. Тільки вулична агітація.

Соціологічні опитування показують, що "Єдина Росія" втратить конституційну більшість у новому складі Держдуми. Чи вірите ви, що парламент перестане бути настільки керованим, як був до сьогодні?

Ні, забудьте. У нас парламент - не місце для дискусій. Парламент не відіграє жодної ролі в авторитарній країні. У Путіна буде більшість у будь-якому випадку. Навіть якщо число місць "Єдиної Росії" зменшилося, Жириновський завжди голосує так, як йому скаже Путін, тому жодних змін в парламенті не відбудеться.

Глава ЦВК РФ Володимир Чуров обіцяє, що парламентські вибори в Росії будуть організовані краще, ніж у країнах Європи ...

Представники місії ОБСЄ і Ради Європи в шоці від того, як у нас відбуваються так звані вибори.

Що стосується Чурова - він блазень гороховий і один з організаторів великомасштабних фальсифікацій. У вас був такий "Кідалов", а у нас Чуров. Це приблизно одне й те саме. Може, навіть у вас і пристойніше...

Раніше ви порівнювали Держдуму з кладовищем. Що вона вам сьогодні нагадує?

Так нічого не змінилося! На кладовищі рідко зміни відбуваються ...

А ви підете на вибори?

Знущаєтеся? Звичайно, піду. Я візьму бюлетень, перекреслю його, напишу: "верните выборы, гады". Покажу журналістам, сфотографуюся разом з ним і кину до урни.

А мітинги, протести на цей день готуєте?

5-го грудня у нас буде мітинг.

Нещодавно Дмитро Медведєв зробив різку заяву про те, що РФ може розмістити на Заході та Півдні країни ударні системи для боротьби з ПРО НАТО в Європі. Деякі експерти вже характеризують цей месидж як початок холодної війни ... Що ви думаєте з цього приводу?

Та не буде ніякої холодної війни. Росія не має економічних можливостей здійснити великомасштабну гонку озброєнь. І те, що Медведєв грізно заявив, насправді - передвиборний крик, який покликаний мобілізувати антизахідно налаштованих виборців. Більше нічого за цим на стоїть.

І ніхто його грізної заяви, до речі, не злякався.

Шкода тільки, що замість того, щоб підтримувати освіту, охорону здоров`я, наших ветеранів, гроші витрачатимуться на мілітаризацію суспільства. І Росія остаточно перетвориться на поліцейсько-військову державу.

Розмовляла Анна Ященко

Фото з ​​сайту Бориса Нємцова