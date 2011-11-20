Путіна вперше обсвистала публіка в Росії

Більше 20 тисяч глядачів, які прийшли в спорткомплекс «Олімпійський» дивитися бій чемпіона світу зі змішаного єдиноборства Федора Ємельяненка з американцем Джефом Монсоном, несхвальним гулом і свистом відреагували на появу прем`єра РФ Володимира Путіна на рингу, коли той вийшов привітати російського спортсмена з перемогою. Путіна вперше в його політичній кар`єрі обсвистала публіка, причому сталося це в прямому ефірі федерального телеканалу.

У своєму блозі navalny відомий блогер-опозиціонер Олексій Навальний також написав, що «Путіна обсвистали 22 тисячі людей у прямому ефірі каналу «Росія 2» на виступі після бою Ємельяненка. Ось вона популярність лідера ПЖіВ.

«Кінець епохи», – підсумував Навальний.

У You Tube відразу ж з`явився ролик «Путіна обсвистали після бою Ємельяненка».

Путін на цих виборах не очолив список «Єдиної Росії» на виборах у Держдуму, запропонувавши замість себе президента Дмитра Медведєва, проте бере активну участь у публічних заходах.

У листопаді експерти Центру стратегічних розробок випустили доповідь, з якої випливало, що населення Росії перестав задовольняти героїчний образ Путіна.

Інші експерти також заговорили про те, що напередодні виборів у Росії виникли принципово нові настрої в суспільстві. Якщо раніше більшість громадян були задоволені успіхами Росії на зовнішньополітичній арені і були цілком задоволені станом справ усередині країни, то зараз, як зазначають соціологи й експерти, в суспільстві накопичилося роздратування.

Ще частіше соціологи говорять про втому громадян, яка почала виявлятися яскравіше після з`їзду «Єдиної Росії», коли стало остаточно зрозуміло, що Путін залишається при владі ще на багато років.

Проте досі на жодному публічному заході не було ніяких проявів неприязні до Путіна. До цих пір будь-які його виступи перед публікою викликали захоплення присутніх, відзначає Газета.ру.