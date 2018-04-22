Партійні з’їзди зафіксували міграцію політичних спонсорів
Після оприлюднення списку Партії регіонів стало зрозуміло, що і без того багатющі дони спромоглися викликати міграцію до себе кількох не останніх “донорів” Блоку Юлії Тимошенко...
Спостерігачі за вітчизняним політикумом, які досі впевнені у марксівському приматі матеріального базису над політичною надбудовою, шукали в розмаїтті з’їздів партій та блоків, які десятками прокотилися по Україні, починаючи з 2 серпня, певні сутнісні моменти. А саме – чи залишаться у виборчих списках політичних сил їхні спонсори. Адже хтось має платити ті десятки й сотні мільйонів доларів за агітацію та пропаганду, організацію масових заходів, утримання велелюдних штабів різного рівня, за так звану “роботу” з членами виборчкомів (від центрального до місцевих), яку незручно називати “підкупом” і багато інших пунктів того суперзатратного дійства, що зветься “виборча кампанія”. Та й після кампанії партійне життя не закінчується. Просто трохи менше коштує.
|Рінат Ахметов
А що розкрадають у місцевих штабах “не по чину”, то це вже не спонсорська проблема...
|Володимир Бойко
Хоча Олександр Мороз зазнав досить відчутного удару після відходу до Партії регіонів голови Держкоматому Андрія Деркача разом зі своїми капіталами й медіа-холдингом. Подейкують, що від керівництва соціалістами таких нібито “смачних” відомств, як МВС, Мінтрансзв’язку та Міносвіти великого зиску для партії немає. Не тому, що такі міністри порядні. Там такі заступники-“регіонали”, що й ложку до рота донести не дадуть, не те що фінансові потоки освоїти...
|Михайло Бродським
Втрати для БЮТ були відчутними, але й залишилося в списку блоку досить інвесторів, щоб забезпечити широкомасштабну парламентську кампанію.
|Олександр Фельдман
З точки зору грошей на кампанію це добре. А в аспекті електоральної привабливості списку – не дуже, оскільки багато хто з перелічених вище небідних осіб має вкрай своєрідну репутацію.
Те саме стосується і списку Партії регіонів: імена Бориса Колесникова, братів Клюєвих, Василя Джарти, Дмитра Сандлера, Василя Горбаля, Сергія Ківалова, Едуарда Прутніка та й самого Ріната Ахметова асоціюються не лише з великими грошима, але й з великими скандалами. Іноді кримінального штибу.
|Петр Порошенко
Крім того, “нунсики” зуміли зробити так, щоб постаті нових великих інвесторів цього проекту тьмяно бовваніли десь на обрії, але не були представлені напряму у виборчому списку.
|Верка Сердючка
Наприклад, поговорюють, що “ідолиця” української естради Вєрка Сердючка при всій своїй шаленій розкрученості отримає якісь шанси зі своїм виборчим проектом, лише якщо знайде достойного спонсора. За чутками, така особа вже на підході. Звуть “благодійника” Віктор Михайлович, а відомий найбільше тим, що є зятем екс-президента України...
Микола Писарчук