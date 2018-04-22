Ми скасуємо депутатську недоторканність, а ми захистимо ваше майбутнє

У перші дні старту виборчої кампанії ми поцікавилися думкою експертів про успішність її початку для трьох основних гравців – БЮТ, НУ–НС і Партії регіонів. ПРО ПАРТІЮ РЕГІОНІВ:

Віталій Бала, політтехнолог:

Партія регіонів, як і БЮТ, веде кампанію агресивно: подивіться, мовляв, до чого помаранчеві (у випадку з БЮТ – біло-блакитні) довели країну. У ПР ця критика проходить на тлі демонстрації так би мовити стабільності, яку забезпечує Янукович. Хорошим кроком для Партії регіонів вважаю, те, що вони не пішли на позачергову сесію Мороза.

Денис Богуш, політтехнолог:

Ролики Партії регіонів – хорошої якості. Вони зможуть максимально впливати на свого виборця. У них є цікава особливість: замість обіцянки поліпшити життя вже сьогодні, вони використовують слоган: захистимо наше майбутнє. А він абстрактний і ні до чого не зобов`язує.

ПРО БЛОК ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО: Вадим Карасьов, політолог: Взагалі-то нудно все почалося. Відбувається така рутинізація харизми. Юля Тимошенко, як зимове сонце, світить, але не гріє. Розігріву немає. Вона в роликах така собі кішечка – а їй би пантеркою.

Денис Богуш: Юліна реклама мені подобається, я сказав би так: Юлія Володимирівна «пішла в аргументацію». Вона вся в білому, це відмітний колір її політичної сили, це вже як помаранчевий колір для «Нашої України». І це хороший крок, що вона пішла питати у людей, чого вони хочуть. Вона якимось чином слухає людей, вона пішла в люди.

Ну а Нострадамус – це суто маніпулятивна технологія. Я узяв її у свою колекцію чорного піару, адже на кожних виборах є якийсь ролик з маніпулятивною технологією. У 2002 році це був ролик «Одна – Єдина Україна”, в 2004 році ролик Кобзона (“Громадянська війна”), в 2006-му – “Загроза: страшна правда” (ролик про “Партію регіонів”, вона ще висіла на сайті “Нашої України»).

ПРО “НАШУ УКРАЇНУ” – “НАРОДНУ САМОБОРОНУ” Ярослав Хопта, політолог: Зараз проходить етап ідентифікації. Він мине, і кількість реклами зменшитися. Добре зафіксований пацієнт не потребує анестезії. Реклама фіксує електорат. У цій кампанії форма переважатиме над змістом. Глобальних речей політичні партії не роблять, немає часу їх підготувати. Ідея з відміною депутатської недоторканності, на якій грунтується перший телеролик цього блоку, виявилася успішною, дуже доступною, чіткою. Це хороша «морквинка», але морквинка – це лише один з інгредієнтів до борщу. З однієї лиш морквини борщ не звариш.

Віталій Бала: «Наша Україна» – молодці, що внесли новизну до списку, адже ніхто не міг і подумати, що вони реально відсунуть політиків-мастодонтів. Чи то на жаль, чи то на щастя, своїх опонентів вони «зробили». Вони намагаються позитивно вести кампанію – і це добре.

Денис Богуш:

Кампанія «Нашої України» – «Народної самоборони» почалася слабко. Від конкретних і глобальних цілей, політсила перейшла до більш прозаїчних. Від гасел «Не зрадь Майдан», і «Бандитам – тюрми» перейшли до дрібних завдань – як ось зняття недоторканності, які при бажанні можна вирішити одним голосуванням Верховної Ради. Можливо, у цієї політсили є козирі, якими вони ще скористаються. Почекаємо. Великим плюсом кампанії вважаю неабияк почищений виборчий список і нових осіб.

ПРО ВОЛОДИМИРА ЛИТВИНА Денис Богуш: Литвин наступає на ті самі граблі, що і минулої кампанії. Минулого разу нікому не було цікаво, що він там когось хоче помирити. Ідея миротворства непродуктивна. І дозволю собі припустити, що ідея – я повернуся – теж непродуктивна. Вона нас ніяк не зачіпає. А сам він ніяк не звертається до виборців.

Андрій Куликов, новий телеведучий «Свободи слова»: У цій кампанії ми побачимо багато цікавого з точки зору озвучення і режисури. Можна скільки завгодно критикувати ролик Литвина, але який чудовий образ створюється. Образ людини, якій болить все і за всіх. Він не при владі, і ніби може критикувати всіх, але при цьому він етичний. Я думаю, що ролик спрацює.

Вадим Карасьов: А мені здається, що в ролику, де до Литвина звертаються люди, а він стоїть спиною, і слухає, – немає ніякої динаміки, він не дуже вдалий.

Ми звернулися також до відомих політичних коментаторів з питанням, на кого вони працюють у цій кампанії. Кость Бондаренко (інститут управління імені Горшеніна) сказав, що ні на кого не працює, лише виконує зараз разові замовлення.

Володимир Фесенко, Центр прикладних досліджень «Пента», ще відкритий до пропозицій і деякі з них розглядає. З його політорієнтацією буде зрозуміло до середини серпня.

Віктор Небоженко не бере участь в жодному з штабів, працює з окремими особами, за замовленням яких робить аудитпроекти, соціологічні дослідження.

Денис Богуш також поки «дівує».

Більшість опитаних нами експертів вважають, що в кампанії, яка вже стартувала, особливого креатива, не очікується. Емоційний фон не дозволить запустити нове, всі підуть на вибори з месиджами 2006 року, щоб змусити свого виборця прийти і проголосувати. Кампанія буде менш драматичною, ніж попередня. Однією з найгучніших тем буде «соціалка»: Кабмін апелюватиме до успіхів, інші – обіцятимуть світле майбутнє, нові великі виплати на дитину і неухильне зростання зарплат і пенсій.

Опитувала Маша Міщенко