Більшість платних парковок столиці, виявляється, – незаконні

Вартість паркування в центрі Києва зростає, евакуаторів на всіх не вистачає, на більшості стоянок гроші беруть незаконно, міська влада поки що неспроможна нічого зробити з забитими тротуарами. Про це нещодавно скаржилися журналістам заступники голови Київської держміськадміністрації на присвяченій цій болючій темі прес-конференції.

На сесії Київради було вирішено, що тарифи на паркування мають піднятися з 1 серпня – у трьох районах: Печерському, Подільському та Деснянському. Щоправда, Подільський поки ще не ввімкнув новий лічильник – за словами заступниці голови КДМА Ірени Кільчицької, Поділ поки не готовий це зробити. Якісь, мовляв, внутрішні нюанси.

Принцип тарифування старий – чим ближче до центру, тим дорожче. Мерія розбила кожен район на три умовні зони – паркування у центрі коштуватиме 7 гривень за годину, на території, наближеній до центру, – 5 гривень, у спальних і віддалених районах – 3 гривні.

Ось як виглядають “зони”.

Перша, семигривнева:

У межах Європейської площі, площа Льва Толстого, вулиці Трьохсвятительська, Михайлівська, Велика Житомирська, Володимирська, Льва Толстого, Велика Васильківська, Саксаганського, Еспланадна, Басейна, Шовковична, Грушевського. Вартість паркування транспортного засобу (крім вантажного, великовантажного) за 1 годину – 7 грн., вантажного автомобіля з причепом, автобуса типу ЛАЗ, “Ікарус", великовантажного авто – 14 грн., великовантажного авто з причепом – 21 грн.

Друга, п’ятигривнева:

У межах вул. Набережної-Хрещатицької, Ярославської, Нижнього Валу, Глибочицької, Артема, Мельникова, Олени Теліги, Довженка, Індустріальної, пров. Ярославського, бульварів Чоколівський та Дружби народів, пр. Червонозоряного, пл.. Московської, Набережного шосе. 5, 10 та 15 грн. для різного типу транспорту відповідно.

Третя, тригривнева:

Інші вулиці Києва – від меж другої територіальної зони до меж міста. 3,6,9 гривень відповідно.

Заступники київського градоначальника, згадуючи нещодавні претензії Антимонопольного комітету щодо цін на паркування, підкреслили, що рішення ухвалене міською радою, тож, мовляв, усе законно. І майже присяглися, що ці кошти підуть не до когось у кишеню, а виключно до бюджету міста, зокрема – на поліпшення паркувальних місць у столиці.

Керівник Київпарксевісу Олена Поліщук розповіла про інвестиційну програму, яка передбачає встановлення нових знаків на місцях для паркування (у Печерському районі їх уже почали ставити), перехід на безготівковий розрахунок (у перспективі оплата за допомогою мобільних телефонів, а вже сьогодні продаються квартальні картки), встановлення паркоматів, облаштування майданчиків зі шлагбаумами, пониження бордюрів, оформлення паркувальних “кишень”…

Кошти на це все мають надходити зі спецрахунку, на нього, своєю чергою – відрахування від того, що сплатять автомобілісти сьогодні. У нових тарифах на інвестування закладено такі цирфи: у тарифі 3 грн. інвестскладник – 37 коп., у 5 грн. – 1,6 грн., в 7 грн. – 2,88 грн.

Офіційних стоянок у місті катастрофічно не вистачає. У Києві лише близько 9 тисяч стояночних місць, каже головний транспортник столичної адміністрації Іван Салій, а має бути 200 тисяч! На запитання, чи не за дорого для спальних районів сплачувати 3 гривні за годину, в.о. заступника голови КДМА трохи скипів. Це ж, мовляв, лише 250 паркувальних місць на весь Деснянський район, у якому стоять близько 150 тисяч автомобілів.

Інше запитання, чому йдеться про підвищення тарифів лише у трьох районах – Печерському, Подільському та Деснянському? Та просто в усіх інших паркування досі безкоштовне. Це – поки що. З 1 вересня там теж братимуть гроші. Офіційно.

А доти? Теж братимуть – як уже давно роблять – неофіційно.

Хто цим займається, заступники мера не знають. І зробити з цим нічого не можуть. Якісь, мовляв, приватні компанії, які колись (коли і як?) домовилися з районами… “Районні адміністрації дали приватним конторам право на паркування, а тепер не знають як розійтися”, – каже Кільчицька.

“Якщо ви платите за парковку в інших районах (усіх – крім трьох уже згаданих), – це ваша справа. Це все одно, що жебракам на вулиці або циганам гроші давати. Ці гроші не йдуть ні в бюджет міста, ні районів”.

Заступниця мера запропонувала й редакціям зробити платними свої парковки: "Якщо маєте вільну годинку, можете спробувати отримати гроші за паркування” (це, очевидно, був жарт).

Єдиний легітимний оператор зі збору плати за паркування – комунальне підприємство Київпарксервіс, який збирає гроші там, де визначено міською владою.

“Якщо хтось збирає оплату за парковку біля станції метро “Театральна”, робить це незаконно, оскільки це вже Шевченківський район. Щоправда, сказати, де межі кожного з районів, я й сама одразу не можу,” – каже заступниця головного чиновника столиці. І порадила отримувати такі консультації по довідковому телефону 051.

Ми зателефонували. Спочатку “телефонна служба допомоги мера киянам” приємним жіночим голосом видала купу нецікавої інформації, потім не менш ввічливий чоловічий голос довго намагався донести інформацію, уже відому. Після чого намагався перевести на “більш фахову людину”, але врешті знайшов карту Києва і повідомив, що вулиця Богдана Хмельницького, де знаходиться метро “Театральна” – все ж таки Печерський район.

Тобто інформацію за цим номером все ж таки можна отримати. Щоправда, швидше, ніж ви це зробите, з вас знімуть за стоянку.

Міська влада збирається також вирішити питання стоянок у прилеглих до житлових будинків територіях і навіть провести з цього питання громадські слухання. Цілком можливо, що платитимуть власники машин і за стоянку під під’їздами будинків.

Інше питання – стоянками стали всі центральні площі міста. У тому числі – туристичні місця – такі як Софіївська та Михайлівська площі. “Ну, біля Святої Софії – це вже оборзєлі! – погоджується Салій. – То басейн там збиралися зробити, то стоянку. Уже навіть листи з Секретаріату Президента були”.

Він запевняє, що з часом там не буде машин. “Поки що боремось, але крім евакуаторів і ДАІ, немає кому цим займатися”, – ось у чому проблема. Евакуаторів не вистачає і на центр міста – головну лінію фронту. Мерія збирається купити ще з десяток-два, оскільки вони не лише очищають дороги від автомобілів, а й кишені їх власників, а надходження від цього не менші, ніж від парковок.

Ще в КДМА обіцяють, що в центрі міста з’явиться 18 підземних паркінгів – уже є інвестиційні проекти. Щоправда, підземелля (яке нібито не рентабельне) доведеться віддавати разом із землею, на якій виростуть чергові офісні й торговельні центри. А такі землевідведення ми вже знаємо як проводяться.

Дмитро Стаховський