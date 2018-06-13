Віхи тижня. Яценюк відбирає хліб у Турчинова, Азаров повзе до відставки, Литвин шукає собі місце

Супротивники влади, які оголосили про консолідацію, влаштували парад алле власних амбіцій. Європейський парламент, не закривши перед Україною дверей, висунув ряд умов для успішної співпраці. Спікер Верховної Ради так побоюється розлуки зі своїм кріслом, що може прирости до нього.

За законами джунглів

«Комітет опору диктатурі», який до останнього часу зводив кінці з кінцями, показово реанімують, його названо платформою для обговорення списку узгоджених кандидатів від опозиції по мажоритарних округах. Причому ділити квоти будуть за законами джунглів – має рацію той, хто сильніший. Арсеній Яценюк, завчасно демонструючи замашки досвідченого «фронтовика», поставив вимогу Віктору Януковичу підписати виборчий закон, прийнятий з активною співучастю «непримиренної» парламентської опозиції. Заразом Арсеній Петрович укинув в інформаційний простір формулу проведення виборів «Хто не з нами – той за Януковича».

Юлія Тимошенко, яка відсвяткувала в СІЗО «свій найкращий день народження», поки може лише спостерігати за політичними рухами тіла свого заклятого друга. Розгляд апеляції на вирок Печерського суду запланований на 13 грудня, і далеко не факт, що Апеляційний суд звільнить лідера «Батьківщини». Про подробиці європейської позиції у справі Тимошенко – трохи нижче. Поки ж відзначимо, що Олександр Турчинов, який тимчасово керує «сердечною» партією, помітно зблизився з Яценюком, а Наталія Королевська так і не змогла провести «переоблік влади» в масштабах країни. Як показує розвиток подій, чорнобильців і афганців, які не піднімають партійні прапори, влада боїться куди сильніше, ніж тих, хто називає себе опозицією.

Яценюка взагалі спробували задушити в обіймах, створивши режим найбільшого сприяння проведенню акції «Україна проти Януковича» на Софійській площі. Охоплений власною значущістю Арсеній Петрович почав відбирати хліб в Олександра Турчинова, який стояв поряд, заявивши, що всяка влада від Бога, а нинішній режим буде обов`язково зметено. Перш ніж почати наступ на владу, Яценюк «тренується на кішках», міняючи тих, хто починав разом з ним проект «Фронт змін» на пронозливих політиків – до керівних органів партії увійшов великодосвідчений Микола Мартиненко, а на «фронтовій» сцені мелькав професійний борець із корупцією Геннадій Москаль.

«Фронтовий» наступ викликав стурбованість тільки у Віталія Кличка, який почав мелькати в пресі, доводячи, що 90% свого часу присвячує політиці. Правда, показати біля себе нових осіб, за винятком друзів і «ударників»-депутатів Київради, відомому боксерові поки не вдалося. Зате на Кличка й «УДАР» негайно відреагувало опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке відзначило реактивний зліт популярності партії, яка нічим особливим себе не проявила. Після опитування КМІС можна стверджувати, що виборча кампанія вже почалася, хоча Віктор Янукович ще не підписав закон «Про вибори народних депутатів».

Європейські ради

Польща, яка дбає за Україну не без власного геополітичного інтересу, минулого понеділка зробила хід президентом: Броніслав Коморовський, що прибув до Києва, настійно порадив своєму українському колезі знайти шляхи вирішення проблеми Юлії Тимошенко. Переведенням лідера «Батьківщини» в медсанчастину Лук’янівського СІЗО і допуском представників Європейського комітету з недопущення тортур справа явно не обмежиться.

Досить чітко дав зрозуміти, що тримає справу Тимошенко на контролі і Європейський парламент. У прийнятій 1 грудня резолюції ЄП по ситуації в Україні настійно рекомендується забезпечити участь лідерів опозиції в майбутніх парламентських виборах. Хоча євро-законодавці не заперечують проти парафування угоди про асоціацію Україна – ЄС у 2011 році і його ратифікації в наступному, вони безумовно надихнулися принципом «Донбас порожняк не гонить». Тому в згаданій резолюції передбачено розробку механізму припинення зближення України і ЄС, якщо наша країна перестане демонструвати прогрес на шляху до європейських стандартів.

«И пораженье от победы ты сам не должен отличать…»

Микола Азаров оригінально відреагував на акції протесту чорнобильців, які дійшли до Маріїнського парку, – прем`єр вважає, що вони «кимось добре підігріті». «Чудове» виправдання, особливо якщо врахувати, що в успішній, за словами українського прем`єра, вітчизняній економіці немає грошей на мінімальне підвищення пільг, зате знаходяться кошти на забезпечення роботи влади в умовах вульгарної розкоші.

І якщо логіка дій Миколи Яновича зрозуміла – ця «політична качка» вже не шкутильгає, а повзе до власної неминучої відставки, то спікер Володимир Литвин за свій статус чіпляється ірраціонально. Освистаний жителями рідної Житомирщини політик, схоже, ніяк не може знайти своє місце в майбутніх колонах, що йдуть на штурм Верховної Ради. Від того й ідеологічні метання – від визнання права громадян на протест до тези, що Росія ніяк не впливає на відносини України і ЄС.

Євген Магда