Іван Кириленко: Оцінка моєї долі в цій ситуації - це нуль...

Відколи Тимошенко опинилася у СІЗО, тих, хто спостерігає за опозицією, цікавлять два запитання. Перше: чи випустять коли-небудь лідера БЮТ. І друге: чи витримає фракція та партія її відсутність, чи не розсиплеться ця політсила, чи не почне співпрацювати із владою, чи не скористається своєю ув’язненою лідеркою, як символом, щоб будувати свої автономні кар’єри. За цей час ми бачимо як рефрен окремих проросійських політологів про “чисто Юліну партію, яка не має майбутнього без неї” змінився іншим “у фракції БЮТ - чвари, Юля не впливає на процес” і т. д. і т. п...

Скажемо прямо, ми й самі маємо сумніви та певні запитання до керівництва фракції. Щоб спробувати зрозуміти, що відбувається в БЮТ, ми обдзвонили добрий десяток депутатів від БЮТ та нунсівців, які співпрацюють із БЮТ. Ми говорили як із тими, з ким обмінюємося смішними смс-ками та вже п’ятнадцять років на “ти”, так і з тими, кого не дуже поважаємо... Ми говорили з тими нардепами, з якими журналісти мало не билися в Печерському суді, щоб у забитому залі відвоювати місця на лавці, і з тими, хто не сидів в залі, а, наприклад, пробивав шини в автозаках, щоб притримати від’їзд Тимошенко з Хрещатика. На наші запитання про ймовірність політичної зради та роль “керованої опозиції” бютівці мені відповідали тим, що ми піддалися навіюванню Банкової, а насправді Юлія Тимошенко присутня у політисилі, вона впливає на процеси. Зрештою, записавши десятки цифрових файлів таких інтерв’ю, ми вирішили одне з них надрукувати. Це інтерв’ю із колишнім лідером фракції БЮТ Іваном Кириленком. “Чому ви вирішили звернутися до мене, а не до керівництва фракції?”, – строго запитав мене Іван Кириленко, який щойно вийшов з залу суду над Тимошенко.

Не лише до вас, але до вас також, бо ви вважаєтеся депутатом з так званої тимошенківської групи. Наскільки ми знаємо, у БЮТ існують групи Турчинова-Кожем’якіна, група ПРП, окремо Королевська, окремо Немиря, чисто "Юлині" депутати : Сочка, Чепінога та ви. І кажуть, що ці групи конфліктують між собою…

Це – неправда. Це все, що працює на підрив партії. Звичайно, у кожній сім’ї трапляються суперечки, непорозуміння. Але фракція монолітна. Після того, як арештували Тимошенко, жодна людина не пішла з нашої фракції. Жодна. Є політична технологія говорити про те, що все розвалюється. На жаль, і в ЗМІ це питання штучно підігрівається. На чий млин ллємо воду, шановні колеги? Кожен з нас по-своєму глибоко і боляче переживає те, що відбувається із лідером. І я за кожного зі своїх товаришів, можу сказати: я не знаю тої ціни, яку б ми не заплатили, щоб вона була на волі.

А ще кажуть, що Кожем’якіну на Банковій в обмін на лояльність пообіцяли чергову якусь зірочку, а Турчинова не садити в тюрму?

Це ви таке кажете про моїх товаришів?! Напишіть великими буквами “АБСУРД”. Просто абсурд. Повні дурниці. Я в це ніколи не повірю. Ми розуміємо у фракції, що ми всі зобов’язані саме Юлі своїм політичним зростанням та можливістю щось зробити для цієї країни. Ми робили, робимо і будемо робити все можливе та неможливе, щоб вона була на волі.

Кажуть, що Тимошенко передала з-за грат листа, у якому гнівно затаврувала участь фракції у голосуванні за закон про вибори?

Я не знаю про якусь реакцію Юлі. Мені невідомо. Але я можу сказати про закон про вибори. Ідеального закону для такої країни, як наша, із таким розвитком демократії, очікувати неможливо. Ми з двох зол вибрали менше. Або через нас би переступили та прийняли той закон, який запропонувала влада. А там не вибори, там – призначення депутатів. Або ми поборолися, щоб цей закон був максимально вичищеним. Вичищений від можливих узаконених зловживань, фальсифікацій. Та й у суспільстві останнім часом культивувалася та насаджувалася думка, що у людей повинен бути свій депутат. А крім того, подивіться політичну ситуацію. У партії влади був рейтинг 40% – став 20%. Мажоритарний округ практично відтворює цей партійний рейтинг. І ось є мажоритарний округ, де опозиція матиме єдиного кандидата, а кандидат партії влади має рейтинг 20%. Як ви вважаєте, якщо ми йдемо на вибори, ми маємо шанс виграти?

Маєте.

Тоді наступне запитання: чи є необхідність ігнорувати вибори, якщо ми маємо шанс в них перемогти?..

Скажіть, а чому нема масових акцій на підтримку Тимошенко?

Це дуже болісне питання: і для Юлі, і для нашої політичної сили, і для всього суспільства. Висловлю виключно свою суб’єктивну думку. Ідейний масовий порив нації, коли піднімається ціле покоління, трапляється раз на двадцять років. Так було в 60-ті, коли проти влади піднімалися дисиденти, знаючи, що вони можуть в таборах покласти життя, так піднімалися люди у 80-ті, коли повірили гаслам Перебудови, так було у 2000-ті роки. Чим воно закінчилося, ми всі знаємо. І не будемо тут аналізувати ще раз. Зараз у людей апатія, і вони повстають лише, коли потрібно захистити шмат хліба. І це нинішні реалії. Це глибинні філософські причини, чому протест не є багатомільйонним. Але якщо ви були під Апеляційним судом, ви бачили, що він може бути багатотисячним. І це добрий знак.

Чому вас на посаді лідера фракції поміняли на Кожем’якіна?

Ви знаєте, фракція робила все, щоб звільнити свого лідера. Ми робили пікети, блокували трибуни, ми подавали законопроекти щодо декриміналізації, ми десятки разів були за столом переговорів, всі світові лідери звернулися із вимогою про звільнення Тимошенко, це нічого не дало. На превеликий жаль, можливості звільнити нашого лідера за рахунок переговорів та пошуку компромісу вичерпалися. Підкреслю ще раз. Вичерпалися. Як вичерпалися і мої можливості, як людини, яка позиціонується як переговорник. Слід визнати: мої зусилля на цьому поприщі успіхом не увінчалися. А це значить, потрібні нові підходи. Негайно потрібні нові підходи, свіжі дії, альтернативні, неординарні рішення. Саме для цієї місії найбільше відповідає мій друг по партії та фракції Андрій Кожем’якін. Я ж зосереджуся на тому напрямку, на якому ми сьогодні дещо відстали. І де мій досвід знадобиться більше. Йдеться про підготовку до виборів у центральному штабі.

Але нагадаю, що вас поміняли на Кожемякіна після того, як ви сказали, що готові голосувати за непопулярні рішення влади (включно із бюджетом та законом про ринок землі), якщо це буде йти в пакеті із рішенням про звільнення Тимошенко. Саме тоді вас змінили.

Була така історія. Коли з відчаю, після чергових багатогодинних безрезультатних переговорів був запропонований і такий варіант. До речі, він був запропонований не мною, а головуючим на нараді. (Литвином – авт.) І я відразу з цим погодився. Бо повторю ще раз: я і всі мої товариші по фракції не знаємо ціни, яку б ми не заплатили, щоб Юлія була на свободі. Але знову була напроти глуха стіна мовчання. Я висловив таку пропозицію й публічно, на прес-конференції, але це вже було за межами моїх повноважень. Фракція на такі рішення мене не уповноважувала. Керівник фракції - як сапер, він не має права на помилку (він може помилитися тільки один раз). Дійсно тут була дилема: а як же захист людей? Адже Юля завжди боролася за права простих людей.

Повертаючись до закону про вибори. Ви в законі залишили лише участь партій, а не блоків. А що робитимуть члени ПРП?

Вони повинні визначитися. Або вони стають членами “Батьківщини”, що дуже бажано, або самостійно йдуть по мажоритарці, як представники своїх партій. Чого б особисто мені дуже би не хотілося. Незабаром буде з’їзд партії. Коли точно - ще не знаю. Ми багато часу втратили, регіони вже працюють там, але нічого, наздоженемо. Активно узгоджуються кандидати від опозиції по мажоритарних округах. Узгоджуємо вдумливо, через праймеріз, через соціологію, треба, щоб людина виграла, ціна питання цієї перемоги дуже висока.

Женя Тимошенко буде у партійному списку?

Ми ще не знаємо. Ми не обговорювали список поіменно.

Чому Юлія Тимошенко не пише з СІЗО листів?

Вона пише. Інша справа, що в ліжку багато не напишеш.

А про що говорила із Штефаном Фюле? Із нею буде бачитися Власенко, він перекаже нам. Зустріч була короткою.

Є інформація, що вона сказалаФюле, що закон про вибори був помилкою...

Я зможу говорити про це після того, як зустрінуся із Власенком.

Слухаю вас і думаю: який ви миротворець, такі у вас тут всі хороші, - вибачте, аж не віриться…

Знаєте, що, шановна Лано, запам’ятайте одне... Оцінка моєї долі в цій ситуації - це нуль, порівняно із долею жінки, яка ще вчора була в п’ятірці найвпливовіших жінок світу, яка в долі країни відігравала, відіграє та буде відігравати визначальну роль. Ось за це пече душа та картається серце, а не за якісь дріб’язкові інтриги…

Кажуть, що Тимошенко передає через листи окремим членам фракції привіт та поцілунок у щічку. Вам теж передає?

Ні (сміється). Мені пише окремого листа. Женя про це сказала. Каже, що хоче підбадьорити. Сама лежить у СІЗО, але нас підбадьорює. Це – Юля.

Розмовляла Лана Самохвалова

Фото УНІАН