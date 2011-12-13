Тимошенко розповіла Фюле, що закон про вибори був помилкою

На зустрічі з єврокомісаром з питань розширення Європейського Союзу Штефаном Фюле Юлія Тимошенко заявила, що голосування за закон про вибори було помилкою опозиції.

Про це у вівторок розповів глава Представництва ЄC в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра під час зустрічі з послами країн ЄС та представниками української опозиції.

Зустріч відбулась у вівторок у представництві ЄС в Києві. На ній були присутні посли та представники 27 країн ЄС, а також представники української опозиції.

Зокрема, захід відвідали Віталій Кличко, Анатолій Гриценко, Сергій Соболєв, Микола Катеринчук, Роман Зварич, Юрій Гримчак та інші.

За словами одного з учасників зустрічі, Тейшейра, посилаючись на слова Фюле, розповів, що Тимошенко вважає помилковим голосування БЮТ, та опозиції в цілому, за новий закон про вибори народних депутатів.

Крім того, Тейшера заявив, що на питання Фюле про самопочуття, Тимошенко лише посміхнулась і відповіла, що тримається.

Стосовно саміту Україна-ЄС 19 грудня, лідер БЮТ заявила, що єдиноправильним рішенням ЄС має бути парафування угоди про асоціацію з Україною.

Як відомо, закон про вибори народних депутатів, ухвалений парламентом 17 листопада, встановив змішану систему виборів 50% на 50%, підвищив прохідний бар’єр з 3% до 5% та заборонив участь блоків партій у виборах.

Фракція БЮТ проголосувала за цей закон.

Українська правда