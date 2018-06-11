Віхи тижня. Країна побачила Тимошенко в СІЗО, суд закрив справу проти Кучми, Кличко вирішив зав'язувати з боксом

З особливим цинізмом

Якщо вірити Віктору Пшонці, то єврокомісар Штефан Фюле став першим, хто звернувся до нього як до генерального прокурора з проханням про зустріч з Юлією Тимошенко. Той не знайшов приводу відмовляти в такій дрібниці, і побачення відбулося, звичайно ж, у присутності співробітників пенітенціарної служби. Судячи з того, що Фюле передав до Європи невдоволення Юлії Володимирівни участю бютівців у прийнятті виборчого закону, багато високопоставлених «сердечників» чимало б віддали, щоб зустріч у СІЗО не відбулася.

Хоча Тимошенко так і не доставили до Апеляційного суду (стан здоров`я не дозволив їй брати участі в його засіданнях), країна зуміла подивитися, вірніше, підглянути за колишнім прем`єром. Цікаво, яку версію появи ролика, в якому в кадрі мелькає Юлія Тимошенко, що лежить в тюремній лікарняній палаті, запропонує обивателям влада? Службова недбалість? Патологічне прагнення вивести ув`язнену на чисту воду? Створюється враження, що дії правоохоронців спрямовані на те, щоб майбутній вердикт Європейського суду з прав людини був однозначно винесенений на користь лідера «Батьківщини». Щоправда, до того часу сама партія може якщо не розвалитися, то виявитися непідконтрольною Юлії Володимирівні - політика пауз не терпить.

Єврооптимізм без парафування

Віктор Янукович теж зустрічався зі Штефаном Фюле віч-на-віч, і згодом навіть встиг оптимістично оцінити майбутній саміт Україна - ЄС перед керівниками дипломатичних місій. Чесно кажучи, на що розраховує глава держави, незрозуміло: угода про політичну асоціацію парафована не буде, а обмінятися рукостисканнями з лідерами Європейського Союзу - не основне завдання будь-якого глави держави. Знову ж про виборче правосуддя в нашій країні гості з Брюсселя мовчати не стануть. Європейська інтеграція України так і не зуміла перескочити через «чинник Тимошенко», що опинилася надто помітною фігурою для політиків Старого Світу. Та й успіхи України в справі реформування країни за європейськими стандартами, м`яко кажучи, не вселяють оптимізму.

Відкладені претензії

Можливо, європейцям представлять як торжества демократії рішення Печерського суду, який закрив кримінальну справу проти Леоніда Кучми? Другому президентові на день народження його зятя, Віктора Пінчука, зробили «скромний» подарунок, який пообіцяли оскаржувати і представники Георгія Гонгадзе, і Генеральної прокуратури. Леонід Данилович, зі свого боку, бадьориться і закликає відшукати і приблизно покарати провокаторів, які організували «касетний скандал» проти України. Не виключено, що Кучма сприйме рішення Печерського суду як індульгенцію для участі в майбутніх парламентських виборах, хоча поява настільки досвідченого політика в середовищі мажоритарників навряд чи відповідає інтересам чинної влади. Тому наполегливі побажання Леоніду Даниловичу залишатися на пенсії - не за горами.

Гримаси партійного життя

Соратники Юрія Луценка привітали лідера «Народної самооборони» з днем ​​народження, розгорнувши величезний банер на мосту біля Майдану. Правда, Юрій Віталійович не тільки відзначив за гратами 47-річчя, але, ймовірно, зустріне і рік перебування в ув`язненні. Його колишні однопартійці продовжили процеси партійного будівництва: п`ять партій об`єдналися навколо Станіслава Ніколаєнка, назвавшись «Об`єднані ліві і селяни», ще п`ять - влилися до лав соціалістів, лідер яких Олександр Мороз пообіцяв створити парламентське представництво в майбутній Верховній Раді.

На честь 15-річчя Народної партії розкрив її передвиборні плани Володимир Литвин - за словами спікера, народники робитимуть ставку на мажоритарні округи. Володимир Михайлович пообіцяв умовити авторитетних однопартійців балотуватися (читай - витратитися), сам при цьому кокетливо заявивши, що піклується про всю Житомирську область. Не виключено, що конкуренцію Литвину складе його давній недруг Микола Мельниченко, який створив партію «Українська люстрація» і не зумів особисто дати свідчення проти Кучми.

Заплутався в ефірі у Володимира Познера зі своїм ставленням до ОУН і УПА лідер партії «УДАР». Віталій Кличко заявив, що готовий залишити бокс заради вирішальної сутички за демократію України. Щоправда, він і раніше подумував про завершення кар`єри професійного спортсмена, тому резолюція виглядає нещирою.

Євген Магда