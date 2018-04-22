У таборі БЮТ не знають ніякої «Анни Ахметової»

Явно було так: піар-групу, яка працює на Юлію Володимирівну, замкнули на ніч в офісі і дали завдання – придумати до ранку якомога більше «креативів». Підлеглі Тимошенко відмінно справилися. Завдяки їх старанням громадяни України побачили такі написи на футболках: «Юля краще Анни Ахметової», «XXXL – большие мальчики за Юлю», «Пиво повинне бути холодним, серце (фірмовий бютівський значок - УНІАН) повинне бути гарячим», «Украина без Крыма, Как жених без невесты, Россия-подруга, Знай свое место». Тут все закінчується на «Ю»: і українське «кохаЮ», і російське «люблЮ».

Небажання Центрвиборчкому реєструвати виборчий список блоку стало прекрасним приводом, щоб в масовому порядку явити всю цю красу масам. В результаті сотні прихильників Тимошенко розташувалися перед будівлею ЦВК, а сама Юлія Володимирівна висловила захоплення інтелектуальним рівнем бомжів, які також приєдналися до пікетування. УНІАН вирішив переконатися в правоті її слів і відправився розшукувати тих самих бездомних, всі з яких, за словами лідера БЮТ, мають вищу освіту. Хотілося також дізнатися, на які теми вони свого часу захистили дисертації, кандидатські і докторські роботи, про що сказала Юлія Володимирівна.

Серед тих, хто пікетує ЦВК, було багато людей не дуже презентабельного вигляду, але ніхто з них не назвався бездомним. Тоді я вирішив: хай мене уб`ють своїм інтелектом не бомжі, а хоч би прості бютівці. Тема розмови народилася сама собою: майже у половини цих людей на майках красувалися написи: «Юля краще Анни Ахметової» - поговоримо про літературу. Уявивши, як тріумфували піарники Юлі, коли придумали цей слоган, я підійшов до Ірини, студентки Житомирського педінституту:

- Тут пишуть, що «Юля краще Анниі Ахметової». Ви знаєте, хто це?

- Анна Ахметова? Ні.

- Тоді, може, знаєте Анну Ахматову?

- Чула.

- Ясно. А знаєте ви що-небудь про Ріната Ахметова?

- Так, знаю, але не читала.

- На Вашій футболці написано: «Вийду заміж за бютівця». Вийдете?

- Ну, можливо.

- А яким ще повинен бути Ваш чоловік, крім того, що він повинен належати до БЮТуи

- Він повинен бути упевненим, цілеспрямованим, уміти заробляти. Але в першу чергу повинен бути людиною.

Студентки Алла Баштаник і Ольга Кривошеєва розповіли, що прибули в столицю з Полтави. Пробули тут ніч, яку провели в автобусі, було тісно, в салоні були відсутні препарати ароматерапії, але молодість і віра в свого лідера все стерпіли.

- Мене Тимошенко привернула до себе, коли я подивилася її інтерв`ю. Один політик сказав їй гидоту якусь, а вона так красиво його «зробила», - говорить Алла.

- Вважаю, тільки жінка з її ідеями може управляти світом. Коли чоловік йде в магазин, у нього увага направлена на одне щось. А коли жінка йде в магазин, то у неї кругозір набагато ширший, вона бачить все, що не помічають чоловіки, - сказала Ольга, активістка БЮТ у своєму інституті.

- А що вас привело сюди саме сьогодні?

- Ми не згодні з рішеннями ЦВК, - відповідає Алла. - Це чисто бюрократичне рішення, через яке БЮТ просто пролітає. Ми тут виступаємо за Юлю, але нас дуже засмучує те, що сюди приїжджає багато людей, щоб заробити грошей.

- А ви одержуєте?

- Одержуємо, але ж це не гроші. Це так, прожитковий мінімум.

- Кажуть, з якихось студентів узяли розписки, що вони залишаться тут ще на два місяці. Це так?

- Вперше чую про таке.

- А хто така Анна Ахметова?

- Не знаємо.

- Може, ви щось чули про Анну Ахматову?

- Чули, - каже земляк студенток Олександр Сергійович. - Але Юля все одно краще. Я в 2004 році виходив в Полтаві на площу, голосував за Ющенка, але тепер виступаю за Тимошенко.

Студентки Таня і Катя з Рівного сказали, що Анна Ахматова була письменницею.

- А щодо Ахметова – раніше Президент сказав, що добре бути з Ахметовою... ну. я не знаю, - відповіла Таня.

Жителі Прилук Чернігівської області Анатолій Михайлович і Олег сказали:

- Юля – наша мама, ми завжди голосуємо за неї.

- А хто тоді Анна Ахметова?

- Ніколи не читав ту жінку, - говорить Олег. - Анну Ахматову читав, звичайно, це поетеса.

- А може, прочитаєте щось з неї?

- Ахматову читати не буду, погано знаю, - сказав Олег і прочитав натомістьЄсеніна «Свищет ветер, серебряный ветер» и «Грубым даётся радость».

Я ще кілька разів обійшов табір, але знайти тих, хто б знав Анну Ахметову, мені так і не вдалося, про російську поетесу Анну Ахматової чули майже всі. Українку Анну Горенко не знав ніхто, декілька чоловік також зізналися, що нічого не чули про Ріната Ахметова. Залишилася надія на те, що все знають ті самі легендарні бомжі, але їх якраз в таборі не виявилося. А може, Юля просто пожартувала і назвала бомжами тих бютівців, які, опинившись в списку, не написали своїх домашніх адрес. Ті-то точно знають, хто така «Анна Ахметова».

Антон Зікора, фото автора