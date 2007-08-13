Тимошенко вразив інтелект київських бомжів

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко вражена інтелектуальним рівнем київських бомжів, які провели ніч у наметах блоку під Центрвиборчкомом разом з активістами БЮТ. Про це вона заявила сьогодні під час презентації програми БЮТ «Український прорив» на засіданні Ради конкурентоспроможності України.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що неприпустимим є і той факт, що значна кількість інтелігенції в нашій країні живуть поза межею бідності.

За словами лідера БЮТ, представники її команди спілкувалися під Центральною виборчою комісією з бомжами. «Наша команда була вражена і шокована, що деякі з бомжів захистили дисертації, кандидатські та докторські», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ зазначила, що в Україні люди, які мають вищу освіту, «фактично викинуті на вулицю».