Віхи тижня. Українська ГТС під прицілом Кремля, сім'я Тимошенко розділена кордоном, Азаров закликає потерпіти

Асиметрія для Азарова

У новому році голова уряду використовував практично кожен робочий день, щоб довести, що економічна ситуація в країні покращується. Шкода, що вагомих аргументів прем`єру навести не вдалося. Замість цього Микола Янович в режимі монологу закликав громадян потерпіти до 2013 - 2014 року, коли рівень економіки вийде на докризовий рівень, а обсяги виплат за зовнішнім боргом скоротяться. Одне невелике, але суттєве «якщо» - якщо в поточному році в нашій країні не трапиться масштабна економічна криза, яку все активніше пророкують незалежні експерти.

Важко повірити, що Янукович вірить солодкоголосим заявам Миколи Азарова про те, що жити стало краще, жити стало веселіше. Побічно про це свідчить анонсоване першим заступником глави президентської адміністрації Іриною Акімовою розширене засідання уряду та Комітету економічних реформ. Високопоставлені «регіонали» та їхні союзники повинні прийти на килим до президента в середині січня. Віктор Федорович, як видно, покаже «молодецьку завзятість» до міністрів, які проштрафилися. Кабінет Миколи Азарова перестав грати роль громовідводу, і проведення кадрових перестановок в ньому виглядає очевидним. Заразом Янукович може спробувати перевіреним способом - перекладанням відповідальності на звільнених - поправити власний рейтинг.

Новорічна пересадка

Поки ж влада не позбавила себе задоволення зіпсувати свято своєму головному опонентові. 30 грудня екс-прем`єра Юлію Тимошенко етапували до Качанівської колонії, де вона відбуватиме покарання. Вже не вперше після арешту Юлії Володимирівни її соратники на дії проти свого лідера ефективно реагують тільки на словах. Хоча в новорічну ніч під стінами Качанівської колонії пройшов мітинг прихильників «Батьківщини», народних депутатів серед них не виявилося. Обіцянки Сергія Власенка домогтися повернення Тимошенко до столиці виглядають малореалістичним, а заклик Наталії Королевської до Барака Обами підтримати висунення Юлії Тимошенко на Нобелівську премію миру - відвертим знущанням. Розвиток подій навколо лідера «Батьківщини» дає підстави говорити, що їй можна розраховувати хіба що на рішення Європейського суду з прав людини.

Збирається активніше, ніж раніше, допомагати дружині Олександр Тимошенко, який отримав політичний притулок у Чехії. Прага рік тому не видала українським правоохоронцям екс-міністра економіки Богдана Данилишина, а цього разу і зовсім спрацювала оперативно. Чоловік Тимошенко, помітно окрилений таким проявом слов`янської солідарності, пообіцяв створити міжнародну громадську організацію «Батьківщина», за допомогою якої спробує донести правду про режим Януковича європейській спільноті. Зазначимо, що до переїзду до Чехії Олександр Тимошенко політичною активністю не відрізнявся, і навіть у мітингах на захист дружини брав участь як член VIP-масовки.

Наймолодший член опозиційної родини країни, Євгенія, також обіцяє докласти всіх зусиль для звільнення мами. При цьому вона стверджує, що не бачить себе в політичній діяльності, що помітно дисонує з планами деяких «сердечних» вождів поставити на чолі списку «Батьківщини» привабливу жінку з відомим на весь світ прізвищем.

Трубний глас

Поки ж противники влади обіцяють не допустити прийняття закону, що дозволяє Кабінету Міністрів оперативно розпоряджатися українською газотранспортною системою. Зі свого боку, підкреслено бадьорий «регіонал» Михайло Чечетов пообіцяв, що парламентська більшість підтримає урядову ініціативу з цього питання, за звичкою енергійно змахнувши при цьому рукою.

Істина, як завжди, знаходиться посередині, а диявол криється в деталях. Необхідність більш ефективно управляти трубою, через яку до Європи качають російський газ, очевидна, але здатність українських чиновників відстояти національні інтереси викликає великі сумніви. Судячи з того, що глава «Газпрому» Олексій Міллер оприлюднив деталі переговорів з Україною щодо газу перед Новим роком, Росія має намір дотиснути українське керівництво. Оскільки Європейський Союз не поспішає допомагати нашій країні вирішувати енергетичні проблеми, то і можливостей для маневру у Києва залишається все менше. Створення газотранспортного консорціуму для експлуатації ГТС буде піднесено в якості нової перемоги Віктора Януковича. Шкода, що її зміст виявиться безрадісним для переважної більшості українців.

Євген Магда