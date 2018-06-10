Пара в свисток по-президентськи, або Пожежа йде за планом

Віктор Янукович запропонував міністрам, яких не влаштовує хід реформ, подати у відставку. Президент ніби не знає, що в Україні за власним бажанням звільняються чиновники, не тільки дозрілі для політичного демаршу, але й ті, які створили запасний аеродром для своєї пересадки. Звідки взятися таким добровольцям в уряді, що на 90% складається з членів Партії регіонів - невідомо. Глава держави констатував уповільнення імплементації економічних реформ, але пообіцяв, що не відмовиться від прагнення втілити їх у життя. Намір, безумовно, благий, ось тільки зі світового досвіду реформування економіки останніх років українські адепти радикальних перетворень нічого підходящого для країни не обрали. На перевірку в Україні проводиться шок без терапії з примусовим знеболенням за допомогою силових структур.

Президентське захоплення зростаючими темпами відшкодування ПДВ експортерам в цілому зрозуміло. Однак за великим рахунком ця цифра, яка виявилася найсильнішою у виступі глави держави - показник провалу запланованих перетворень. Якщо наведення елементарного порядку у фіскальній сфері підноситься як прорив державного масштабу, то не все гаразд у королівстві датському. У результаті державної політики витісняється на узбіччя економічних процесів нечисленний, але все ще енергійний середній клас, який поступово переходить до повного заперечення президентських ініціатив.

Цікаво, з якою командою Віктор Федорович планує провести новий кидок до вершин реформування. З листопада минулого року з президентських вуст неодноразово прозвучали попередження на адресу міністрів і губернаторів, які не справляються з поставленими перед ними завданнями. Здавалося б, саме час провести «рокіровочку» в стилістиці Бориса Єльцина періоду розквіту його політичного впливу. Але в минулому році були звільнені тільки Віктор Тихонов та Юрій Хіврич, які курирували ЖКГ (для обох знайшлися теплі місця з меншим обсягом обов`язків), головний міліціонер Анатолій Могильов переїхав до Криму працювати прем`єром замість померлого Василя Джарти, та Ілля Ємець повернувся в іпостась хірурга, не впоравшись з МОЗ.

І сьогодні кандидатів на виліт в кабінеті Азарова - маса, включаючи самого прем`єр-міністра. Далеко ходити не треба - гуманітарний міністр Дмитро Табачник вважає, що студенти протестують проти нової редакції закону «Про вищу освіту» через похмілля, міністр ПЕК Юрій Бойко ніяк не домовиться з росіянами про нові газові контракти, шеф оборонного відомства Михайло Єжель та міністр охорони здоров`я Аніщенко публічно удостоювалися президентського прочухана не раз, а міністр фінансів так і зовсім попереджений про завислу над ним сокиру. Однак для здійснення серйозних перестановок у владі потрібна політична воля і кадровий резерв. З останнім спостерігаються серйозні проблеми. Як з`ясувалося, Партія регіонів вже делегувала кращих своїх представників у виконавчу владу, а ділити з кимось владний пиріг президентські однодумці не збираються. Від того і Віктор Федорович деколи нагадує хлопчика з казки, який лякав односельців неіснуючими поки вовками.

Проводити кадрові перестановки худо-бідно виходить в основному на обласному рівні. За неповних два роки президентської каденції у Тернопільській та Львівській областях працює вже третій губернатор, яким непросто знаходити спільну мову з місцевою елітою. «Оптимізацію» столичної влади не варто відносити до реформ, це дії з розряду інстинкту самозбереження. Зате Віктор Янукович пачками звільняє глав районних адміністрацій, робота в яких стала чи не школою влади для місцевих «регіоналів».

Злі язики стверджують, що численні групи впливу на президента ніяк не можуть зійтися в думці щодо нових міністрів. Через це в інформаційному просторі спалахують локальні конфлікти: одні претенденти на міністерські портфелі топлять інших. При цьому якість управління країною не підвищується, а Україна все сильніше зживається з образом країни нереалізованих можливостей. При цьому вся повнота влади зосереджена в президентських руках, тому звернені до міністрів прохання Віктора Януковича подумати про зміну роботи виглядають неадекватно повноваженням і образу глави держави.

Євген Магда

Фото УНІАН