Сокира Януковича таки опускається над міністром?

У Міністерстві фінансів України з понеділка, 3 жовтня, за дорученням президента Віктора Януковича проходить комплексна перевірка діяльності міністерства, яка не має аналогів за своїми масштабами, із залученням великої кількості представників різних відомств.

Зокрема, як стало відомо ZN.UAвід високопоставленого джерела у Кабінеті міністрів, після понеділкового засідання Комітету з економічних реформ президент В.Янукович попросив голову Мінфіну Федора Ярошенка залишитися, додавши при цьому фразу «Я вже втомився вам робити зауваження».

За словами джерела, згідно з документом мета міжвідомчої комісії — перевірка стану виконання Міністерством фінансів завдань, визначених актами і дорученнями президента щодо реалізації державної бюджетної, фінансової і митної політики.

Після отримання цієї інформації ZN.UA звернулося до голови Контрольно-ревізійного управління адміністрації президента Анатолія Балюка. За його словами, перевірка є «плановою» — оскільки проводиться згідно з указом президента, який було підписано ще у серпні.

На даний момент близько 70 представників від Держфінінспекції (колишнє ГоловКРУ), Мінекономіки, Державної податкової служби (ДПС), Рахункової палати, Держказначейства, Міністерства юстиції, Інституту стратегічних досліджень, Контрольно-ревізійного управління Адміністрації президента займаються комплексною перевіркою діяльності Мінфіну.

Також у перевірці беруть участь співробітники СБУ, які з`ясовують адекватність реагування керівництва Мінфіну на сигнали нецільового використання та відмивання бюджетних коштів. Також перевіряється використання коштів Резервного фонду бюджету.

При цьому Держфінінспекція (екс-ГоловКРУ), за словами джерела, вперше отримала доступ у Міністерстві фінансів до документів, пов`язаних із рефінансуванням і рекпапіталізацією банків, а також розміщенням облігацій. Варто зазначити, що ніколи раніше Мінфін, під прикриттям держтаємниці, ці документи КРУ не передавав.

Планується, що дана перевірка триватиме до 19 жовтня.

Окрім того, згідно з указом, будуть перевірятися також Державна митна служба (перевірка почнеться у п`ятницю), Держадміністрація річкового і морського транспорту, а також Запорізька, Житомирська, Луганська і Дніпропетровська області (до кінця року).

Відзначимо, що, з одного боку, невдоволення президента В.Януковича діяльністю Міністерства фінансів і зокрема його головою Федором Ярошенком відоме давно. З іншого боку, — подібні перевірки вже проходили у Запорізькій і Житомирській областях, а також у Міністерстві оборони України, однак до жодних значущих кадрових змін або змін політики, що проводяться цими органами влади, це не призвело. Тим не менше, саме для Міністерства фінансів така комплексна перевірка безпрецедентна.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Президент В.ЯНУКОВИЧ на розширеному засіданні Регіонального комітету економічних реформ у Миколаєві сказав: «Федоре Олексійовичу (ЯРОШЕНКО), враховуючи, що я сокиру вже підняв над Вами, думайте весь час, щоб я її не опустив. Я серйозно Вам говорю», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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