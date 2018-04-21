Золото в обмін на суп і куряче філе

Ми вже повідомляли про вдалий виступ збірної України на Першому міжнародному фестивалі кулінарного мистецтва, що відбувся 11-14 травня на острові Кріт у Греції. Зокрема, українці здобули срібну медаль у командних змаганнях. Крім того, золоту медаль в номінації “Страви з курячого філе” завоював шеф-кухар ресторану готелю “Дніпро” Вячеслав Грибов (фото 1), а в номінації “Суп з овочів” не було рівних кухареві 6-го розряду того ж ресторану Олександрові Хамазенку (фото 2). Вячеслав Грибов також одержав “срібло” в номінації “Страви з баранини”.

Щоб докладніше дізнатися про досягнення українців, ми вирушили до ресторану готелю «Дніпро», де зустріли обох кухарів. З майстрів ще не зійшла середземноморська засмага, а радість перемоги не встигла згаснути в повсякденній київській колотнечі. У прохолодному залі ресторану ми разом пили зелений чай. Говорив здебільшого Вячеслав Грибов, Олександр Хамазенко іноді поправляв свого старшого товариша.

- Скажіть, команди з яких країн брали участь у конкурсі?

- Були ми, німці, росіяни, італійці. З Києва приїхала доволі велика делегація. Це шеф-кухарі ресторанів «Егоїст», «Страдіварі», «Лямур». Змагання проводилися в містечку Роял-мар-вілладж, в п`ятизірковому готелі «Альдемар», напевно, кращому на всьому Кріті. Змагалися на березі моря, на майданчику для гладіаторських боїв, там і стояли кухарські столи. На ярусах - столики для публіки, яка, сидячи під парасольками, спостерігала, вболівала.

- Хто був організатором заходу?

- Асоціація кулінарів Греції. Вів фестиваль грек Дімітрос і наш актор Анатолій Гнатюк з театру Франка, був присутній також Борис Бурда. Журі складалося з 6-7 осіб, причому щодня було нове.

- Скільки загалом було номінацій? - Дванадцять: «Гарячі страви з риби-меч», «Страви з темного м`яса» (яловичина), «Страви з свинини», «Страви з тіста» (пельмені, вареники і т.ін.), «Страви з тіста і овочів» тощо. Працювали цілий день під пекучим сонцем, з одинадцятої до п`ятої.

- Яка перемога була першою? - Спочатку Саша отримав золото за свій овочевий суп. Ми не хотіли робити борщі, оскільки знали, що наші майстри готуватимуть їх. Тому Саша зробив європейський суп. Так от, є традиційна подача супу - коли всі учасники варять його, наливають в тарілочки, оформляють, а потім віддають на суд журі. Вийшло так, що всі принесли страви одночасно, і стала черга. Але ж страва починає холонути, вкривається плівочкою, густішає. Тому той, хто перший подає суп, в кращому становищі, на відміну від того, наприклад, хто приходить п`ятим. Саша зварив суп, наповнив супницю з черпаком, виклав на дні чистої глибокої тарілки декор – гору з усіх овочів, які там мали використовуватися. І, коли підійшла його черга, він налив суп, прикрасив все загущеними, увареними вершками. Членам журі, які зруйнували ложками гарнір, який негайно розплився по тарілці, такий підхід дуже сподобався.

- Розкажіть про куряче філе. - Я думав, чим би здивувати публіку і журі. І, враховуючи, що все відбувалося на Кріті, зробив філе в грецькому стилі. Гарнір приготував з дрібно нарізаних овочевих кубиків, загорнув у спеціально обсмаженим способом баклажан, додав помідори. Філе розпустив, поклав на нього сир Фета, брокколі та інші компоненти, загорнув все у фольгу, затушив з вершковим маслом. Вийшов соковитий рулет. На підгарніровку зробив картоплю по-грецьки. Ту, яку готує будь-яка грецька господиня, – з часником, помідорами, оливковою олією, соком лимону. Тушковану картоплю поклав на гарнір. Це забезпечило мені золоту медаль. Щоправда, виникла невелика накладка. Поки готував страву, відвернувся, грецькі помічники випадково викинули деякі елементи декору. У результаті почав оформляти тарілку, але не знайшов цибулі, селери та ін. Довелося вигадувати на ходу альтернативні варіанти.

- А що там з бараниною? - Баранина була вже наступного дня. Я був володарем золотої медалі, тому працював розслабленим. Вирішив підійти до завдання нестандартно. Всі готували ягняти з ребрами, я зробив баранину в зелених прованських сухарях з виноградним соусом на червоному вині. І, коли журі обговорювало роботи, думки поділилися: або давати золото мені і моєму суперникові-грекові, але потім вирішили, що він трохи кращий.

- Був ще суперкубок. - В останній день провели акцію «Чорна скринька». Всі золоті медалісти мали одержати невідомі продукти, дізнатися просто на місці, що їм принесли, обміркувати протягом 10-15 хвилин страву і подати на суд журі. Щоправда, умови дещо змінили. Вирішили, що повинні змагатися команда Греції і команда України. Вибрали по четверо людей від команди. Був я, Саша, ще двоє.

Нам принесли щупальця восьминогів, каракатиці, кальмарів, величезні королівські креветки завдовжки десять-двадцять сантиметрів. Я таких взагалі ніколи в житті не бачив. Були барабулька, лангуста, мідії, черепашки «морські вареники» тощо. Нам треба було зробити по два зразки страви: один надавався на суд жюрі, другий - для огляду глядачів. Разом чотири подвійні страви: два салати, дві основні страви, дві гарячі закуски, два десерти.

На роботу дали дві години. Журі відпочивало весь цей час, а коли повернулося, одержало страви з номерками, і ніхто не знав, ким вони були приготовані. Бали виставляли, як кажуть, наосліп. Ми програли зовсім трохи - на 0,7 бала. Організатори сказали, що готові були розділити призове місце. Але кубок вирішили залишити в Греції. А грошовий приз, чималий, вирішили поділити.

*** Вячеслав Грибов і Олександр Хамазенко обидва почали свою кар`єру в ресторані готелю «Дніпро». Тільки перший - з 1978 року, другий – з 1999. З розмови з ними я зрозумів, що запитувати рецепти приготування супер-страв, з якими вони завоювали Кріт, не має сенсу: все одно у вас таких немає. А на прохання поділитися головним секретом, відповіли, що все треба готувати з любов`ю і під час процесу думати тільки про добре.

Розмовляв Олексій Просєкін