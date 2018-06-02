Віхи тижня. Міністр на виріст, газифікація Януковича і соборність без єдності

Новий міністр фінансів не припав до душі прем`єр-міністру і багатьом колегам по уряду. Віктор Янукович обіцяє знайти альтернативні джерела газу. Опозиція голосно імітувала єдність в День Соборності.

Хорошковським налякали Азарова

Віктор Янукович пустив у хід останній засіб залякування Миколи Азарова, призначивши міністром фінансів Валерія Хорошковського. Глава держави одним пострілом убив двох зайців: відставив останнього відданого Миколі Яновичу міністра Федора Ярошенка і подарував перспективу одному з найбільш амбітних політиків країни. До того ж Валерій Іванович уміє не тільки відвідувати солярій і тренажерний зал, а й (як він стверджує) готовий оздоровити державні фінанси. Зробити це в умовах, коли Європу охопила економічна криза, буде непросто, однак не виключено, що колишній керівник вітчизняних «джеймсбондов» знає якісь секретні методи. Їх він зможе проявити вже найближчим часом, коли поїде на переговори з МВФ у Вашингтон. Якщо вже розпоряджатися державними фінансами поставили людину, яка жодного дня не працювала у Донецьку і не водить близьке знайомство з президентською родиною, отже, на це у президента були свої резони.

Десять років тому Хорошковський вже грюкав дверима міністерського кабінету після суперечки з першим віце-прем`єром Миколою Азаровим про особливості відносин уряду з підприємцями. Сьогодні у Валерія Івановича є відмінна мотивація вступати з прем`єром у постійні суперечки, щоб напрацьовувати собі популярність і позиціонувати себе як захисник інтересів підприємців. Група телеканалів «Інтер», безумовно, підтримає свого власника у всіх його починаннях. Чи вийде з Хорошковського український Берлусконі - покаже час, поки він навідріз відмовляється визнавати у себе наявність прем`єрських і президентських амбіцій.

Янукович занурюється в газ

Глава держави турбується не лише про фінансові проблеми країни, а й про її енергетичну безпеку. Під час засідання РНБО Віктор Янукович підкреслив персональну відповідальність всіх учасників газових переговорів з Росією за досягнення позитивного результату. Критерії успіху державного масштабу (мабуть, через секретність заходу) оприлюднені не були. Наполеонівські плани президента щодо диверсифікації енергетичних потоків поки розбиваються через відсутність необхідної інфраструктури і можливості оперативно її створити.

Міністр палива та енергетики Юрій Бойко впевнений, що Україна не стане купувати газ в обумовлених контрактами Путіна - Тимошенко обсягах. Він вважає, що зуміє знайти спільну мову з російськими партнерами за столом переговорів, хоча попередні раунди діалогу були безрезультатними. Зате Янукович на честь Дня Свободи і Соборності зазначив, що наша країна стала заручницею кабальних газових контрактів, і ті, хто їх підписав, повинні понести покарання.

Соборність без єдності

Як не дивно, перебування Юлії Тимошенко за ґратами, схоже, цілком влаштовує представників опозиції, які 22 січня мітингували на Софійській площі. Принаймні, звернення Юлії Володимирівни з Качанівської колонії у виконанні Олександра Турчинова стало чи не єдиною згадкою про лідера «Батьківщини». Вимагати звільнення Тимошенко опозиціонери забули. Або не захотіли, розуміючи, що її вихід на свободу може поламати усталені відносини в опозиційному середовищі.

Поклавши руку на серце, ламати особливо нічого. Яценюк із завидною підприємливістю підминає під себе менш рейтингових опозиціонерів, супроводжуючи процес поглинання деклараціями про спільні дії і гнівними філіппіками на адресу Віктора Януковича. Поставити свій автограф під опозиційною угодою про спільні дії був змушений і лідер «УДАРу» Віталій Кличко. Такою виявилася плата за можливість вийти на сцену на Софійській площі, звідки боксер і політик відразу заявив, що підписав документ із застереженнями. Більшість опозиціонерів бояться зажити слави розкольників, тому й не ризикують вступати в дискусії з Яценюком.

Супротивникам чинного президента вдалося домовитися про відмову від критики один одного, задекларувати спільний контроль над проведенням чесних виборів і пообіцяти висунути узгоджених кандидатів на мажоритарних округах. При цьому одні опозиціонери виявилися опозиційнішими від інших - Яценюк вважає за доцільне участь у виборах за списками тільки «Фронту змін», «Батьківщини» та ВО «Свобода». Не залишає відчуття, що після святкування Дня Соборності та Свободи заявлена опозиційна єдність виявиться надзвичайно тендітною через амбіції лідерів і хронічну нездатність українських політиків домовлятися.

Євген Магда