Остаточні дані Національного екзит-полу

Партія регіонів на виборах до Верховної ради України здобула 32%, Блок Юлії Тимошенко – 23,4%, Блок “Наша Україна” – 14,5%.

Про це свідчать остаточні дані екзит-полу Фонду “Демократичні ініціативи”, Київського міжнародного інституту соціології та Центру імені Разумкова, повідомляють в ефірі телеканали “Перший національний» та “Ера”. Водночас, на офіційному сайті цього консорціуму соціологічних служб остаточних даних екзит-полу немає.

Згідно з даними, оприлюдненими телеканалами, за Соціалістичну партію України проголосували 5,7% виборців, Комуністичну партію України – 3,5%, Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” - 3.1%.

Не пiдтримали кандидатiв вiд жодної партiї/блоку – 1,3%.

Загалом було опитано близько 18 тисяч респондентів на 300 виборчих дільницях. Похибка вибірки становить 1,5-3,0%.

Нагадаємо, що сьогодні увечері директор Фонду “Демократичні ініціативи” І.КУЧЕРІВ заявив про появу “клонованих“ екзит-полів, які спрямовані на дезінформацію виборців.

І.КУЧЕРІВ як організатор проекту Консорціуму з проведення Національного екзит-полу’2006 звернувся до ЗМІ та всієї громадськості України з заявою про те, що “є кілька екзит-полів, у назвах яких клонуються терміни “НАЦІОНАЛЬНИЙ” і “КОНСОРЦІУМ”, “метою яких є дезорієнтація громадської думки як України, так і Європи та світу”.

Тому він від імені членів Консорціуму з проведення Національного екзит-полу’2006 попросив надалі називати результати їхнього опитування як ЕКЗИТ-ПОЛ ФОНДУ “ДЕМОКРАТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ”, КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ СОЦІОЛОГІЇ та ЦЕНТРУ ІМЕНІ РАЗУМКОВА.