Навіщо Луценко подарував слідчому маленький глобус

Розуміючи, що фінал справи Юрія Луценка вже близько, інтерес до неї пожвавився. Після оголошення вироку Юлії Тимошенко, “велика сцена” Печерського суду перемістилася на вулицю Гайцана - тепер тут споглядають особливості української Феміди представники посольств Фінляндії, США, Швеції та інших дипмісій.

Останні два дні у справі Луценка тривали дебати. Вони нагадували такий собі стислий переказ 417-денного судового процесу.

Найвідданіший захисник

На дебати дружина і захисниця Луценка Ірина прийшла у червоному. Промова жінки була найбільш емоційною. На відміну від професійних адвокатів, які все ж таки виконували свою роботу за гонорар, вона захищала дорогу їй людину.

- Шановний суд, шановна преса, пацани прокурори, - почала виступ Ірина Луценко. - Дозволяю собі назвати їх пацанами, тому що їхній керівник і виконавець цього судилища - пацан конкретний. Прекрасно грає Мурку, і відповідно, працює за пацанським законом "пацан сказав - пацан зробив». Сказав головний пацан - Луценко буде сидіти у в`язниці, от і сидить мій чоловік вже 417 днів у СІЗО... Чи пан Президент міг би пояснити, чому ані він, ані Генпрокурор не реагують на заяви українських та міжнародних організацій про відсутність підстав для арешту та продовження строків тримання під вартою Юрія Луценка? Він як Гарант зобов’язаний захищати право громадян на свободу та безпеку, їх право на справедливий суд. Чи перевірено інформацію, оприлюднену, наприклад, в Другому попередньому звіті Данського Гельсінкського Комітету з прав людини? Ким перевірено? Нагадаю, людина сидить у СІЗО протягом року за "зволікання з ознайомленням з матеріалами у справі"… Коли досі невідоме джерело грошей, витрачених на пишне святкування 60-річчя Президента в 2010 році, коли незважаючи на дане слово, тільки підібраним журналістам показано частину президентської резиденції в Межигір`ї, чи не варто було б розтлумачити, у чому саме полягає провина Луценка? Чим, наприклад, відрізнялося відзначення Дня міліції в 2008 та 2009 рр. від відзначення Дня прокуратури в цьому році?

Навряд чи дружина Луценка колись отримає відповіді на ці запитання…

Вона розповідала про підтримку Юрія Луценка з боку міжнародної спільноти, народних депутатів, церковників, митців, поетів, музикантів, правозахисників та звичайних українців, листи від котрих мішками надходять на його адресу.

Процитувала і слова опального нині поета Юрій Винничука: «… Якщо такі люди, як Луценко і Тимошенко, сидять, я сам не проти перестукуватися з ними у тюрмі».

- Юра по вівторках приймав в міністерстві заяви людей. Спочатку з 15:00 до 19:00, потім до 21:00, потім до 23:00, до 24:00. Заступники йому казали: що ви робите, всім не допоможете - їдьте відпочивайте. Луценко їхав, а люди ламали ворота у центральному приміщенні МВС і кричали: “Луценко, прийми нас, не їдь, нам ніхто не допоможе!” Я клянусь, що так було, - у Ірини на очах навертаються сльози. - Про якого там того водія йшла мова?!

Ірина запевняє, що не в характері Луценка бути замішаним в корупційних схемах, з якими він боровся на посаді міністра внутрішніх справ, і не в його характері ховатися і зговорюватися. Каже, що він відкритий, прямолінійний, гостроязикий...

- Я не прошу в суду милості. Може я говорила занадто емоційно, але все що сказала, це правда. Я прошу від вас одного – справедливого рішення, бо мій чоловік не винен!

Прокурори задкують?

Прокурори на дебатах виступали з однією промовою на трьох.

Вони заявляли, що вина Луценка доведена на досудовому і судовому слідствах “у повному обсязі” (нагадаємо, що ГПУ звинувачує екс-міністра у незаконності працевлаштування його водія Леоніда Приступлюка в МВС, надання йому квартири та нарахування пенсії, а також у незаконності відзначання Дня міліції), що його покази “нещирі” і навіть помітили у екс-міністра “відсутність каяття за вчинені злочини”.

Врешті-решт підлеглі Пшонки попросили для Луценка 4,5 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Цю цифру прокурори склали шляхом додавання до “тяжкості вчиненого Луценком злочину” його “позитивні характеристики з місця роботи, наявність на утриманні неповнолітньої дитини і державні нагороди”.

Як згодом заявив журналістам адвокат Луценка Олексій Баганець, прохання прокуратури призначити екс-міністру внутрішніх справ покарання нижче від мінімального, передбаченого статтею Кримінального кодексу, яка йому інкримінується, свідчить про відсутність переконливих обґрунтувань в обвинувачення.

- Дати моєму чоловікові чотири з половиною роки в`язниці... Це рівно стільки, скільки потрібно, щоб ізолювати його від парламентських і президентських виборів, - заявила дружина Луценка. - Ця ізоляція говорить тільки про одне й характеризує мого чоловіка як харизматичного яскравого політика. За це, в принципі, його зараз і судять...

Водієві Луценка Леоніду Приступлюку прокурори попросили 3 роки умовно і сплати штрафу у розмірі 50 мінімальних неоподатковуваних доходів.

«Також прокуратура просить стягнути матеріальну шкоду з Луценка та Приступлюка у розмірі 293 тисячі 891 грн. 23 коп. Стягнути з Луценка за завдану шкоду на користь МВС 643 тисячі 983 грн.», - підсумував Дмитро Лобань.

- А я думав, будете вимагати спалити мене на вогнищі, - іронізував Луценко, а пізніше зауважив. - Кожну кому, кожну крапку із того, що ми зараз чуємо, я спростую під час своєї частини дебатів.

Захист: звинувачення ґрунтуються на вигадках і фантазіях слідства

Адвокат Олексій Баганець говорив про замовний характер судового переслідування Луценка, про фальсифікацію кримінальної справи органами досудового слідства.

Його, як колишнього заступника Генпрокурора, щиро дивували фрази прокурорів, що Луценко “при невстановлених обставинах в невстановленому місці” здійснив те і те.

“Звинувачення ґрунтуються на доказах, отриманих з порушенням законодавства, припущеннях, відвертих вигадках і фантазіях слідства”, - наголошував Баганець.

Адвокат нагадував суддям про тиск на свідків, про нічні допити, про фальсифікацію протоколів цих допитів під час досудового слідства. Він наголосив, що із 86 допитаних у суді свідків жоден не підтвердив провини Луценка, а також спростував твердження про його вину в протоколах допитів. Баганець додав, що свідку Богдані Василенко слідчі погрожували звільненням із роботи в МВС.

- Вона, до речі, звільнена з МВС після допиту, - зазначив Луценко.

Щоправда, в у міліцейському відомстві кажуть, що свідка, який став на бік екс-міністра у суді, не звільнили, а вона підпала під “реорганізацію”

Луценко: я не думаю нікому мстити

Леонід Приступлюк на дебатах скромно обмежився однією фразою: “Я ніяких злочинів не вчиняв і прошу мене виправдати”.

А от Юрій Луценко підготував величезну промову. Підійшов до виступу системно – нарахував у кримінальній справі проти нього “61 брехню прокуратури” і пройшовся по кожній зі спростуванням.

- Що було порушено? Лише спокій Януковича. Лише мій язик - причина арешту. Мій розум і сила волі, - наголосив Луценко.

- Розстаючись зі слідчим Войченком, я подарував йому маленький глобус, натякаючи, що земля кругла, - жартує Луценко. - Я насправді не думаю нікому мстити і на когось ображатися… Я залишився нормальною людиною, яка не тримає образ ні на суд, ні навіть на звинувачення при всій його недолугості… Так сталося , що на моїй справі і справі Тимошенко Україна вже втратила сотні мільйонів доларів різних видів допомоги, кредитів, траншів. Цей процес нарощується. Це не означає, що мене має викупити Європа чи Америка шляхом фінансової допомоги. Ні. Йдеться про одне - не може країна бути заручником бажання розправи над двома політиками, які в 2007 році об’єдналися, добилися перших в історії України дострокових парламентських виборів і скинули прем’єр-міністра Януковича. Я розумію, що це неприємно. Але треба навчитися і перемагати, і програвати… Я не потребую жалості. Я нічого не прошу, навіть у суду. Я просто хочу, щоб, приймаючи рішення щодо Луценка, не забували про Україну. Я все одно виживу, скільки б мені не написали цих років, я все одно вийду і залишуся таким, яким є... Прокуратура тут підкреслювала, що я не каюсь. Так, я не каюсь. Я не бачу жодного злочину, який вчинив. Я не бачу підстав просити вибачення і каятися. Мені багато за що є просити вибачення "політично", але юридичних злочинів я не скоював… Якщо президент Янукович і Луценко на волі – це несумісні речі, то це також ціна, це також визнання. Ця логіка може бути прийнята до уваги, але не судом. Послухайте мудрого старого генерала Москаля, пам’ятаєте, він сказав на допиті: дайте прокуратурі стільки, скільки вона просить, а Луценка - відпустіть.

Анна Ященко