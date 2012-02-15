У МВС кажуть, що свідка, яка стала на бік Луценка, не звільняли

Інформація про звільнення з МВС свідка у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА не відповідає дійсності, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«На багатьох сайтах електронних ЗМІ з’явилося посилання на колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, який буцімто заявив про те, що свідка у його справі Богдану ВАСИЛЕНКО після свідчень у суді звільнили з органів внутрішніх справ. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Нещодавно у деяких підрозділах відомства відбулися певні організаційно-штатні зміни. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» зазнав реорганізації й апарат міністра», - йдеться у повідомленні.

На підставі цього Б.ВАСИЛЕНКО було звільнено з посади, яку вона займала в апараті міністра, і запропоновано служити в одному зі структурних підрозділів центрального апарату МВС, на що вона погодилася, зауважили у міністерстві.