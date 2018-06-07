Як Грищенко і Лавров День закоханих відсвяткували

14 лютого в російському Нижньому Новгороді висадився численний українсько-російський дипломатичний «десант». У День всіх закоханих глави МЗС двох країн приїхали урочисто відкрити в цьому містігенеральне консульство України.

Для провінційного обласного центру українське дипломатичне представництво стало першим - інших консульств в місті немає. Для України ж нижньогородське представництво вже п`яте за рахунком в Росії. Крім Москви, українські консули працюють в Пітері, Ростові-на-Дону, Тюмені та Владивостоці.

Час відкриття консульства обрано не випадково. Саме 14 лютого (в день, коли люди дарують один одному «валентинки») 20 років тому між Росією та Україною були встановлені дипломатичні відносини. Фактично так було остаточно визнано цивілізоване «розлучення» двох радянських республік. З того моменту відносини між нашими країнами, ніби й, правда, між колишніми коханцями, постійно «іскрять». І здається, що одна зі сторін (Москва) раз у раз дорікає іншій (Київ) у тому, що вона йде з-під колись єдиного радянського «даху». На такому тлі дипломатам з двох сторін часто доводиться згладжувати гострі кути. Ось і в Нижньому Новгороді, на двадцятому році дипвідносин між країнами, глави МЗС Росії і України всім своїм виглядом намагалися довести: у відносинах двох країн все дуже добре, а невирішені питання якщо і є, то це тимчасово. Хоча таких питань лише за останній час накопичилося достатньо: від «нев`їзних» українських сирів і дорогого газу - до давно обговорюваних, але не менш актуальних питань перебування ЧФ РФ в Криму та розмежування Керченської протоки. Усе це в черговий раз і довелося обговорити у Нижньому Новгороді.

Після того, як в будівлі нового генконсульства прозвучали патетичні промови і гімни, перерізали символічну стрічку і випили шампанського, українські та російські дипломати усамітнилися для проведення переговорів за зачиненими дверима. Офіційно зустріч пройшла в рамках засідання підкомітету з питань міжнародного співробітництва, які очолюють міністри закордонних справ України і РФ. Підсумком засідання стала спільна заяваКостянтина Грищенка та його російського колеги Сергія Лаврова, в якому підкреслюється, що «на сьогодні російсько-українське співробітництво характеризується стабільністю і передбачуваністю».

Формулювання, прямо скажемо, дуже м`яке на тлі тривалих і безуспішних для України газових переговорів, і «сирної війни», що недавно почалася. Пояснити такий дисонанс між декларованим і реальним УНІАН попросив міністрів двох країн. Глава МЗС РФ Сергій Лавров дорікнув в нагнітанні пристрастей журналістів.

- Фраза про те, що наші відносини стабільні і передбачувані, досить точно відображає те, що відбувається. А те, що ЗМІ не завжди точно описують українсько-російські відносини або якесь інше міжнародне питання, в цьому немає нічого дивного. ЗМІ повинні критично оцінювати будь-яку подію і шукати якісь аргументи, щоб піддати щось сумніву.

Костянтин Грищенко у свою чергу додав, що газові переговори завжди проходять «стабільно складно», але рано чи пізно вони все ж закінчаться. А ось новина про заборону на ввезення до Росії деяких українських сирів викликає у нашого міністра щире здивування:

- Я довго жив в Москві, але ковбасу завжди їв привезену з України, та й сиру завжди віддавав перевагу українському, після швейцарського. Може, я виняток, але коли привозиш цю ковбасу, її усі із задоволенням з`їдають, точно так само, як і сало, - сказав Костянтин Грищенко.

Головний український дипломат закликав не створювати штучні проблеми для тих українських продуктів, які «завжди були основою дружнього застілля і допомагали встановлювати дружбу на всіх рівнях».

Гастрономічну тему підтримав і Сергій Лавров, зізнавшись в особливій любові до українського сала.

- Ми ковбасу і сало не тільки з`їдаємо на місці, а ще й на запас беремо, - сказав з усмішкоювін, і одразу ж додав серйозно, - Спробуйте продати ковбасу, сало та сир на ринок Євросоюзу і тоді ви зрозумієте, що таке справжні бар`єри.

Чи легше від цього стане окремим українським виробникам? Адже їм все-таки доведеться випробувати схожі перепони тепер вже на кордоні з Росією. Незважаючи на хороші особисті відносини між Лавровим і Грищенком, які встановилися між ними за довгі роки спільної роботи, припинити чергову торговельну «війну» їм, судячи з усього, поки не під силу. Все, що пообіцяли зробити міністри, це «посилати політичні імпульси профільним відомствам, компаніям про необхідність шукати взаємоприйнятні рішення».

Поки політики можуть похвалитися зростаючим товарообігом - в 2011 році він збільшився на 40% і склав більше 50 млрд. дол, але якщо ситуація не зміниться, в майбутньому обсяги взаємної торгівлі стануть рости лише за рахунок невиправдано високої ціни російського газу для України. Тільки це буде вже сумнівним успіхом для офіційного Києва.

Роман Цимбалюк, власкор УНІАН у РФ

Нижній Новгород - Москва

Фото УНІАН