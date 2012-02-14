У Нижньому Новгороді відкрилося Генконсульство України

У Нижньому Новгороді сьогодні відкрилося Генеральне консульство України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, на урочистій церемонії відкриття міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і його російський колега Сергій ЛАВРОВ перерізали символічну стрічку. Прозвучали гімни України і РФ.

У своєму виступі К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що Генконсульство відкривається в день 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і РФ.

«Ми не випадково обрали саме Нижній Новгород як місце розміщення ще одного консульського представництва. Це історичний центр Поволжя, місто, широко відоме в Росії і за кордоном своїм культурним і промисловим потенціалом», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що в Нижньому Новгороді проживають сотні тисяч етнічних українців, і Генконсульство допоможе із забезпеченням їх культурних потреб.

У свою чергу, С.ЛАВРОВ сказав, що відкриття Генконсульства сприятиме розвитку двосторонніх відносин у всіх галузях, оскільки Нижній Новгород є одним з провідних партнерів України в інвестиційній і торговій сфері.

«Упевнений, що ці можливості тепер використовуватимуться ще активніше. Для українців, які живуть тут, це велика подія, котра допомагає підтримувати зв'язок з історичною батьківщиною, зберігати культуру і мову», - сказав він.

Губернатор Нижегородської області Валерій ШАНЦЕВ запевнив, що місцеві органи влади зроблять усе необхідне для комфортної роботи консульства. За його словами, Генконсульство України має велике значення для 3 тис. громадян України, що проживають в Нижньому Новгороді, а також 30 тис., що проживають у Приволзькому федеральному окрузі. Він також додав, що Нижегородська область має угоди про співпрацю з десятьма регіонами України, а зараз готується підписання такого договору з Луганською областю. За словами В.ШАНЦЕВА, Україна займає третє місце за обсягом товарообороту з Нижегородською областю після Німеччини і Нідерландів.

Генеральне консульство України відкрите за адресою: Нижній Новгород, вулиця Короленка, 29.

Консульський округ Генконсульства включає 14 суб'єктів Російської Федерації, що входять до складу одного з економічно найпотужніших регіонів РФ, - Приволзького федерального округу: республіку Башкортостан, Марій Ел, Мордовію, Татарстан, Удмуртію, Чувашію, Кіровську, Нижегородську, Оренбурзьку, Пензенську, Самарську, Саратовську, Ульяновську області і Пермський край.

Першочергове завдання Генерального консульства полягатиме в захисті прав та інтересів українських громадян, які о проживають на території округу. Сьогодні консульський округ налічує близько півтори тисячі українців. Серед них - студенти, вчені, діячі культури, фахівці різних галузей виробництва.

Важливим напрямком роботи представництва буде також розширення і поглиблення торговельно-економічних, культурно-гуманітарних зв'язків, сприяння розвитку міжрегіональної співпраці зацікавлених регіонів України і суб'єктів Приволзького федерального округу.

Не менш важливим завданням нової установи стане підтримка української общини, насамперед, її прагнення зберігати рідну мову і національну культуру.