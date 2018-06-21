Віхи тижня. Тимошенко з медоглядом, Луценко з політичними перспективами, Янукович без сентиментів

Президент «возлюбив» підлеглих з чималим резонансом. Юлія Тимошенко таки здалася іноземним лікарям. Юрій Луценко виступив на суді з останнім словом у форматі політичного маніфесту. Леонід Черновецький відмовився від участі у виборах мера.

Квач Януковича

Президент вирішив компенсувати вузькість своєї лави запасних несподіваною перестановкою в системі влади. Коментарі політологів щодо переходу Андрія Клюєва з перспективного поста першого віце-прем`єра у «відстійник» РНБО можна порівняти з повідомленнями про несподіване падіння на землю супутника Землі. Утім, ситуацію драматизувати зарано, навряд чи досвідчений політик виявиться настільки непристосованим до внутрішньовидової конкуренції. Виборами можна займатися в Радбезі, який знав куди кращі часи, ніж секретарство там Раїси Богатирьової. Її призначення міністром охорони здоров`я та гуманітарним віце-прем`єром навряд чи є прощенням колишніх політичних гріхів, дарованим Януковичем. Причини зльоту Раїси Василівни - кадровий голод і бажання Віктора Федоровича тримати баланс у взаємозаліках з маршалами українського бізнесу.

Це вміння главі держави доведеться продемонструвати під час призначення першого віце-прем`єра. Обіцянка Миколи Азарова внести кандидатуру на цю посаду викликає більше єхидних коментарів, ніж реальних прогнозів. Хоча в списку претендентів знайомі всі особи (Ірина Акімова, Сергій Арбузов, Валерій Хорошковський), логіка дій Януковича не дозволяє виключити раптову появу «темної конячки». Навіть дивно, що на посаду прем`єра якось припинили сватати Віктора Ющенка, який встиг відмовитися від балотування в одномандатному окрузі і пообіцяв піти за списком націонал-демократичного об`єднання. Цікаво було б побачити тих патріотично налаштованих політичних камікадзе, що готові на безславне завершення кар`єри в компанії з гуру персонального дауншифтингу.

Медогляд у форматі драми

Тим часом колишній прем`єр нарешті дозволила оглянути себе групі лікарів, серед яких іноземних ескулапів було більше, ніж вітчизняних. Представники МОЗ не поспішають повторювати озвучений Євгенією Тимошенко діагноз «грижа», запрошені з Канади та Німеччини лікарі результати огляду не коментують з етичних причин. Зате генеральний прокурор Віктор Пшонка в рамках освоєння паралельних професій висловив упевненість, що Юлії Тимошенко не потрібні ні стаціонарне лікування, ні оперативне втручання.

Сергій Власенко і Євгенія Тимошенко дотримуються іншої думки, вимагаючи негайного звільнення Юлії Володимирівни і наголошуючи на поганому стані її здоров`я. Якщо логіка дій Тимошенко-молодшої зрозуміла, то захисник екс-прем`єра, схоже, захопився формуванням свого іміджу непримиренного борця за справедливість. З боку це виглядає не завжди акуратно. На тлі загострення теми стану здоров`я Юлії Тимошенко навіть дивно, що її соратники пожертвували отримані Романом Забзалюком за перехід до «Реформ заради майбутнього» 450 тисяч доларів на лікування хворих дітей, а не свого лідера.

Виступ на перспективу

Не має ілюзій щодо влади Юрій Луценко, і це він спробував продемонструвати у своєму останньому слові в Печерському суді. Протягом двох годин лідер «Народної самооборони» з цитатами і образними порівняннями виносив власний вирок команді Януковича, наставляв соратників і навіть прозондував громадську думку закликами повернутися до парламентсько-президентської республіки і вибирати генерального прокурора та голову Верховного Суду разом із главою держави. Помітно, що Юрій Віталійович не має марних надій щодо своєї долі, але каятися в обмін на пом`якшення вироку не збирається. Він прекрасно розуміє, що його нинішній образ страждальця за свободу буде затребуваний в Україні ще довго.

Цікаво, що політик, який колись став жертвою удару не Віталія Кличка, а Юрія Луценка, Леонід Черновецький, вирішив нагадати про себе. Він звинуватив своїх недругів у шельмуванні свого світлого образу і пообіцяв більше не балотуватися в мери Києва. Лідеру «УДАРу» після перемоги над Дереком Чісорою саме час визначатися з напрямком головного електорального удару.