Хорошковський - джокер у колоді Януковича?

Президент Віктор Янукович призначив Валерія Хорошковського першим віце-прем’єр-міністром. У боротьбі за колишнє крісло Клюєва екс-міністр фінансів обійшов таких кандидатів як Арбузов, Тігіпко і Бойко. Що стоїть за призначенням Хорошковського і чим викликана хвиля кадрових ротацій в уряді, ми запитали в експертів.

Ігор Гринів, народний депутат

ЙДЕ ВИБУДОВА КОНФІГУРАЦІЇ ВИБОРЧОГО СПИСКУ

Ще коли призначали Хорошковського зі Служби безпеки в уряд, я прогнозував, що це призначення має виключно політичний характер і це є вибудова конфігурації виборчого списку. А от як він буде до кінця вибудований — ще невідомо. Я думаю, зараз йдуть серйозні переговори, “тьорки” чи як там це називається...

Це рішення не підпорядковано ні програмі реформ, ні бажанню вийти з економічної кризи. Тут можна провести аналогію зі старим анекдотом: коли щось не виходить, треба не меблі переставляти, а серйозно кадри міняти. А це поки тасування однієї колоди або переставляння меблів одного гарнітура.

Ігор Лосєв, аналітик:

НІЯКОЇ ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ЛОГІКИ В ЦЬОМУ НЕМАЄ

Ми стаємо закритим суспільством, через те змушені гадати, чому відбуваються певні кадрові призначення.

Хорошковський звітувався перед громадськістю своєю роботою на чолі СБУ? Не звітувався. Що він там наробив — ніхто не знає.

Хорошковського призначено. Ніякої державницької логіки в цьому немає. Це працює тільки на якусь логіку зміцнення режиму особистої влади відомої нам всім особи.

У мене немає впевненості, що в усіх кадрових рішеннях є раціональність. Цілком може бути, що Віктор Федорович просто подивився на небо і вирішив, що так буде краще.

Володимир Фесенко, політолог:

ХОРОШКОВСЬКИЙ МОЖЕ СТАТИ “ЧУДОТВОРЦЕМ” ДЛЯ ЯНУКОВИЧА

Коли президент призначав Хорошковського міністром, думаю, він сам ще гадки не мав, що згодом призначить його віце-прем`єром. Але потім виникла загадкова історія з переведенням Клюєва в РНБО і з`явилася вакантна посада.

Думаю, цей тиждень перед призначенням йшла дуже серйозна боротьба різних груп інтересів за цю посаду. Тобто не було заздалегідь спланованого рішення про призначення Хорошковського.

Кандидатами на крісло першого віце-прем`єра називалися і Арбузов, і Вілкул. То чому саме Хорошковський? По-перше, тому що у нього є досвід роботи і в уряді, і в інших структурах виконавчої влади, є репутація ефективного менеджера, який здатний на економічні дива. Тож він може стати таким собі “чудотворцем” для Президента у рік, коли треба виплатити більше 10 мільярдів зовнішніх боргових зобов`язань, коли треба прийти на вибори і якось підгодувати електорат, організувати передвиборні соціальні програми. Врешті-решт, потрібно надати новий імпульс реформам.

На користь Хорошковського спрацювали і його політичні зв`язки, зокрема в Адміністрації Президента.

Головна причина кадрових перестановок — Президент відчув, що потрібно активізувати роботу своєї команди на різних напрямах. Але у нього кадрова лава обмежена і він методом перетасовки хоче активізувати діяльність і знайти якусь виграшну комбінацію. Як в покері. Думаю, на роль джокера на даний момент він і призначив Хорошковського.

Всі ці останні перестановки - це і відображення боротьби в оточенні президента, яка посилюється.

Сергій Соболєв, народний депутат

ХОРОШКОВСЬКИЙ, М`ЯКО КАЖУЧИ, НЕ НАЙКРАЩИЙ ПЕРЕГОВОРНИК З МВФ

Очевидно, що наступні місяці будуть найважчими по виплатах зовнішніх запозичень, які бралися якраз під час урядування Януковича у 2002-2004 роках. Ці повернення є дійсно катастрофічними для бюджету держави без реальної допомоги міжнародних фінансових інституцій. Причому не такої допомоги, як брали двохмільярдний кредит ВТБ, з такими відсотками, що не дають можливості розрахуватися по цьому кредиту... Зрозуміло, що цей сектор є абсолютно провальний.

Єдине, чого Янукович не розуміє, що провал у співпраці з МВФ є, в тому числі, і провалом європейського вектора України. Співпраця можлива, коли є зрозумілі і прозорі правила гри, коли не розкрадаються кредити, які надаються, в тому числі і ЄБРР, коли є нормальна оцінка Європою і Америкою процесів, які відбуваються в державі в плані демократизації.

Я думаю, що ці перестановки - це спроба якимось чином поміняти команду і дати шанс для нових переговорів з міжнародними фінансовими інституціями. На мій погляд, ні до чого хорошого це не приведе. Бо Хорошковський, м`яко кажучи, не найкращий переговорник з МВФ і іншими європейським структурами, а, можливо, і найгірший...

Олександра Кужель, екс-керівник Держкомпідприємництва:

ЧОТИРИКУТНИК ПЕРЕТВОРИВСЯ НА ТРИКУТНИК

Ці призначення свідчать, що чотирикутник влади, в який входила родина Януковича, групи Ахметова, Льовочкіна і Клюєва і де завжди балансували влада і бізнесові групи, перетворився на трикутник. Тепер можна говорити про зміцнення позиції групи Льовочкіна.

Опитувала Анна Ященко