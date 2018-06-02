Юрій Стець: Ми переможемо в битві за свободу слова

Учора нунсівець Юрій Стець очолив Комітет ВР з питань свободи слова та інформації, навколо якого не вщухали пристрасті після відсторонення його колишнього голови бютівця Андрія Шевченка.

Про те, як він боронитиме свободу слова в Україні, чого очікує від вироку Луценка і що відбудеться з 5 каналом, якщо Петро Порошенко піде в уряд - в інтерв`ю УНІАН.

Пане Юрію, вашу кандидатуру підтримали одностайно і БЮТ, і ПР, хоча Андрій Шевченко був переконаний, що до виборів Комітет не матиме голови, і бютівці категорично заявляли, що висуватимуть тільки Шевченка. Як гадаєте, чому ви виявилися симпатичні і владі, і опозиції?

Я не жінка, щоб комусь подобатися. І не вважаю себе сильно симпатичним.

Партія регіонів після зняття Шевченка заявила, що вони проголосують за будь-яку кандидатуру, крім Шевченка. БЮТ одразу став у позу, заявивши, що вони висуватимуть тільки Шевченка, відпочатку розуміючи, що за нього голосів не буде. Я вважаю, що це було невірним рішенням.

Ми стояли перед непростим вибором: мати до кінця каденції нинішнього складу ВР, тобто до виборів, важкий час через відсутність голови від опозиції або запропонувати іншу кандидатуру.

Я вдячний колегам по опозиції, що вони пішли на компроміс і зараз ми маємо важелі впливу на ситуацію зі свободою слова і тиском на журналістів. А ситуація буде погіршуватися. Тому цьому важливо протидіяти. А чим ближче до виборів, тим це буде ще складніше. Комітет з питань свободи слова та інформації, думаю, - один з останніх форпостів.

Сьогодні від журналістів багато скарг на тиск чи цензуру?

Майже кожне засідання Комітету починається з розгляду питань про тиск, про погрози журналістам. Є питання, пов`язані з тиском в тому числі і керівництва певних ЗМІ на журналістів.

І як ви допомагаєте?

Я для себе зараз намалював певну програму дій, яку треба втілити найближчим часом. Я хочу налагодити постійний щоденний діалог з групою журналістів, яких визначить саме журналістське коло. В соціальних мережах журналісти зараз можуть більше собі дозволити з точки зору висловлення громадянської позиції, і бути більш чесними, ніж на певних медіа-майданчиках. Тому з понеділка я у себе на аккаунті в Фейсбуці вивішу список журналістів, який можна буде поповнювати й іншими прізвищами. 5 журналістів, які наберуть найбільшу кількість голосів підтримки від своїх колег, стануть комунікаторами. Один з них обов`язково представлятиме регіональні ЗМІ. Ми створимо закриту групу, щоб оперативно щоденно поширювати інформацію про те, що де відбувається. Дуже важливо, щоб була ініціатива по виходу інформації. Адже протидіяти можна тільки тоді, коли ти знаєш, що подібний тиск є, а не всі готові про це говорити публічно, побоюючись за свої робочі місця.

Подібний крок може як мінімум дати можливість отримувати інформацію і дуже швидко на неї реагувати. Я буду намагатись робити все дуже голосно, публічно. Я буду кричати про це на кожному кроці, під час кожного контакту з усіма можливими європейськими інституціями і журналістськими організаціями.

Постійний контакт буде з медіапрофспілкою.

Ми не просто не здамося, а ми переможемо в цій битві за свободу слова, щоб виграти війну за Україну.

Андрій Шевченко підтримав вашу кандидатуру на очільника Комітету?

Наскільки я знаю, його картка проголосувала “за” мою кандидатуру. Так само, як і я особисто голосував у будь-якому випадку за всі його ініціативи.

Які у вас стосунки з членами Комітету взагалі і Шевченком зокрема?

Я вже казав, що нашим надзавданням зараз буде боротьба за свободу слова. А друге завдання — це налагодження роботи в Комітеті. Тому що Комітет пасе задніх. Ми постійно маємо докори від керівництва ВР про те, що у нас найгірші показники серед всіх Комітетів.

У мене хороші стосунки з усіма членами Комітету, незалежно від того, які фракції вони представляють. Треба налагодити нормальне спілкування - без цього просто немає можливості збирати кворум.

Для мене важливо, щоби наші засідання стали системними, а кількість і якість розглянутих законопроектів суттєво збільшилася. За результатами роботи за рік ми отримуємо від профільних ЗМІ оцінку, нижче задовільної. Це не може тішити.

Ви поділяєте закиди Олени Бондаренко на адресу Андрія Шевченка?

Я не буду коментувати жодних історій з Андрієм Шевченком. Можливо, це не правильно. Але у мене немає морального права це коментувати. Я не можу собі дозволити негативно говорити про його роботу.

Були проблеми в Комітеті, і вони були пов`язані з недобросовісною роботою всіх членів Комітету.

Є інформація, що Петро Порошенко стане міністром економіки. Як Ви ставитеся до того, що власник 5 каналу може потрапити в уряд?

У мене немає на цей момент інформації, що так воно і буде. Я не знаю його рішення. І як тільки дізнаюся, буду готовий його публічно коментувати.

Я вважаю Петра Порошенка, в першу чергу, своїм другом. Я дуже ціную те, що він зробив для українських журналістів, створивши такий майданчик як 5 канал, який був ініціатором журналістської революції у боротьбі за свободу слова.

Для мене 5 канал - це не просто робота, це сім`я, це більша частина мого свідомого життя. Я там працюю десь років 16.

У 2007 році у нас з Петром Порошенком виникла розбіжність у політичних поглядах. Йому навряд могло подобатися, що я менше буду приділяти уваги каналу, коли я йшов на вибори. Я це відчував. Але він мудра людина, він тоді сказав наступне: я підтримаю будь-яке твоє рішення і ти завжди можеш на мене розраховувати, тому що ці стосунки - більше, ніж робота, ми - друзі. Я не наскільки мудра людина, але скажу зараз те саме: я підтримаю будь-яке його рішення і завжди намагатимусь бути йому підтримкою. Але це не означатиме, що у нас не буде розбіжностей в політичних поглядах. Яке б рішення ним не було прийнято, я залишатимусь в опозиції. Я не розумію іншого шляху, окрім намагання змінити владу і це означає в першу чергу добитися того, щоби у нас був інший Гарант Конституції.

Я на 100% у команді, яка бореться з Януковичем і я буду в ній залишатися до кінця

У нас було дуже багато зрад. Нас дуже мало залишилося в “Самообороні”: Доній, Гримчак, Ар`єв, Стецьків, Москаль. Все. Це нас ще більше гуртує і переконує, що ми маємо бути сильними.

Я ніколи не пробачу цій владі того, що вони зробили з Луценком.

А як Ви гадаєте, чи можливо в українських реаліях, будучи урядовцем, зберегти незалежним свій медіа-ресурс?

Давайте не говорити про те, чого зараз немає.

Я думаю, що 5 канал буде незалежним за будь-яких обставин, де б не працював Порошенко.

І я знаю, що для нього це дуже важливо. За всі ці роки існування каналу, що би не говорили “хороші люди” про те, як він впливає на канал, я зсередини точно знаю, що це не так. Чи були такі спроби з його боку? Очевидно були, є певні емоційні кроки. Але вони завжди закінчувалися в його думці, і до дій ніколи не доходило. Мені він ніколи не дзвонив з проханням зняти якусь новину. І я дуже хочу вірити що нікому іншому з цього приводу він також не дзвонив. Я не уявляю, що піду до Даниленко і скажу: Таня, зніми цю новину. Я її дуже поважаю і хочу, щоб вона поважала мене. Якщо я хоча б раз це зроблю — цього не буде. Немає нічого дорожчого, ніж честь, гідність і совість.

Кожна влада, яка приходить в цій країні, починаючи з Кучми, - Ющенко, Тимошенко, Янукович, - всі незадоволені 5 каналом. Вони кажуть, що він є опозиційним. Опозиція завжди говорить, що 5 канал працює на владу. Це означає, що ми надалі залишаємося збалансованими. Супер! Значить робимо все правильно.

Днями Валерія Хорошковського призначили першим віце-прем`єром. Як це може вплинути на перебіг виборів, зважаючи на його близькість до медіа-ресурсів...

Його медіа-ресурс — це хороший рейтинг з точки зору GFK, з точки зору виконання рекламних зобов`язань. Але його ресурс - це нуль по довірі людей до новин, до інформаційних програм. Ніколи в житті новини Інтеру не були тими новинами, яким довіряли.

Вийдіть на вулиці і запитайте прізвище ведучого підсумкової програми на Інтері, і навряд вам хтось скаже, що це за людина. Але журналістів Мустафу Найєма, Юлію Мостову, Анну Безулик, Олександра Харченка, Тетяну Даниленко, Соню Кошкіну знають всі, цим прізвищам можуть довіряти їх колеги.

Влада думала у 2004 році, що їх медіа-бізнес допоможе їм впливати на людей. Не допомогло...

Єдиний список опозиції — головна ідея КОД зараз. Наскільки вона вам виглядає реалістичною?

Я хочу вірити, що це на 100% станеться. Опозиція зараз об`єднана як ніколи. Це не бравада - не люблю публічну політику і не роблю популістських заяв. Я бачу це зсередини. Янукович зміг згуртувати людей. Навіть тих, які до того не могли сісти за один стіл.

А чи є гарантії, що в цьому списку будуть порядні люди, а не “мішки з грошима” з ідеологією флюгера, типу таких, як свого часу набрала у БЮТ Тимошенко, через що зараз страждає...

Тимошенко зараз страждає тільки через те, що одна людина вирішила їй помститися. Чоловік дозволив собі мстити жінці. Низько, противно, але так є... Тому вона зараз у тюрмі.

Але скільки пройшли з нею людей по списку і скільки залишилося зараз...

Зрадники були завжди, починаючи з Іуди. І вони будуть обов`язково.

Якщо я зараз скажу: я переконаний, що таких людей не буде, - я брехатиму. А мені цього не хочеться. Я усвідомлюю, що такі люди можуть бути.

Ми коли заходили “Самообороною” в парламент, нас було близько 20 і ми всі були переконані, що серед нас зрадників не буде за будь-яких обставин.

... Луценко казав, що для нього найбільшою моральною бідою є те, що зробили ці “колеги” з “Самооборони”, які просто продалися за гроші.

З приводу Луценка. Протягом процесу над Тимошенко до неї на засідання приходила хіба що не вся фракція БЮТ. Самооборонівці приходять до Луценка на кілька хвилин і не кожного дня... Де ваша підтримка?

Повірте, що ця підтримка є. Про це і Юра говорив. Просто оскільки нас дійсно мало, а не сотня, як бютівців, то візуально це менше видно. Але кожен з нас шістьох дуже багато працює в своєму напрямку для того, щоб змінити ситуацію з Юрою. Москаль дуже багато працює в юридичному напрямку. Ар`єв працює для того, щоб був контакт з Європою. Він постійно їздить, зустрічається з представниками європейських інституцій, з представниками парламентів інших країн. Доній - ініціатор і організатор усіх публічних акцій, які ми робимо на підтримку Юри. Я веду комунікацію з медіа щодо висвітлення процесу над Луценком.

У нас дуже багато зараз відбувається роботи, про яку ми просто не можемо говорити.

Нас шестеро, і ми не можемо весь час сидіти на засіданнях. Але це найбільший моральний обов`язок, який є у мене в житті і в житті кожного з нас. І ми зробимо все можливе і неможливе, щоби якимось чином вплинути на ситуацію. Юра для мене - надто важлива людина в житті.

Якого вироку ви очікуєте в понеділок?

Було б дуже дивно, якби я сказав, що очікую якогось іншого вироку, аніж виправдання. Я буду вірити до останнього, що його звільнять прямо в залі суду. І ми зможемо нарешті не говорити з ним через клітку. Іншого я навіть не можу уявити...

Ці люди, які це все створюють - просто мудаки і нелюдb... Зрозуміло, що одні люди виконують волю інших людей, які стоять над ними. Зрозуміло, що це політичний процес. Але я б їм радив це виконувати хоча б з меншим цинізмом. Боженька є, і він все бачить. І вони мають усвідомлювати, що воно їм просто так не минеться. Я нікому не погрожую, просто в житті існує певний баланс. Я знаю, що цим людям буде важко жити зі своєю совістю.

Ви кажете, самооборонівців залишилося тільки 6. То з ким ви збираєтеся йти на вибори?

Чесно кажучи, я зовсім про це ще не думав. У нас є зараз першочергові завдання. Ясно, що ближче до виборів ми всі над цим замислимося. Але поки що немає морального права про це думати.

До того ж є розуміння того, що якщо плідно і багато не працювати, то виборів взагалі може не бути...

Розмовляла Анна Ященко