Замість м’яса Януковича Луценко знайшов м’ясо Сталіна (фоторепортаж)

Лідер Блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій Луценко в рамках агітаційного туру відвідав ВАТ «Калинівський агрохім» у Вінницькій області. Там він переповів працівникам свиноферми історію, що вже розійшлася Україною - як минулого тижня він шукав у Харкові «легендарне м`ясо Януковича по 12 гривень».

“Я й вирішив приїхати сюди, до вас, аби дізнатися собівартість м’яса,” – цитує Луценка сайт НУ-НС. «Як з’ясувалося, собівартість, зокрема, свинини - 10 гривень. З них 4 гривні - це податки», - додав політик.

Луценко заявив, що 54% мяса, що споживається в Україні, заводиться з-за кордону і «це все робиться через вільні економічні зони Донецька». «Сьогодні ж імпортне м`ясо, котре завозиться в України, люди називають «сталінським», тому що воно приблизно 1952-го року заморозки», - сказав Юрій Луценко.

Фото Олександра Косарєва / УНІАН