Як Луценко по ринках м’ясо Януковича шукав (фоторепортаж)
Лідер НУ-НС назвав продукт "легендарним"
Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО особисто вирішив переконатися, чи справді на українських ринках є у продажу обіцяне урядом Віктора ЯНУКОВИЧА м’ясо за ціною 12 грн. за кілограм.
Як передає кореспондент УНІАН, з цією метою Ю.ЛУЦЕНКО вчора вранці відвідав центральний ринок Харкова і придбав там за 12 грн. 400 грамів яловичини, а також ще кілограм - за 28 грн.
Після цього, звертаючись до присутніх на ринку людей, які підійшли до нього, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: “Ось вам м’ясо за 12 гривень (продемонструвавши придбані ним 400 грамів яловичини), а ось вам кілограм за 28 гривень (показавши пакунок з кілограмом придбаного м’яса)”.
Насамкінець Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «Я харків’ян прошу зробити одну річ: ось хто знайде на харківському базарі легендарне м’ясо ЯНУКОВИЧА за 12 грн. за кілограм, голосуйте за нього…».
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Фото Олександра Косарєва / УНІАН