Як оголошували вирок Луценку

Опозиціонера №2 запроторили на 4 роки. Обвинувальний вирок Юрію Луценку не став новиною ні для нього, ні для його захисту. Як казав згодом сам екс-міністр внутрішніх справ, не для того його більш як рік у СІЗО тримали, щоб зараз на волю випустити.

Транслювати в прямому ефірі оголошення вироку українським телеканалам не дозволили. Сайт «Народної самооборони», на якому планувалася онлайн-трансляція з зали суду, зранку “лежав”. На збіг не схоже. Таких випадковостей не буває.

Юрій Луценко був у гуморі. Казав, що почувається добре, а сьогоднішні події нагадують йому Майдан.

- Опозиція оголосила весняну політичну акцію “Вставай”, тож усі учасники акції – у Печерському суді, - жартував Луценко. - Я вас із цим вітаю.

Ірина Луценко прийшла у чорному. Була мовчазна. Напевно, розуміла, чого очікувати, хоча в її душі жевріла надія...

О 9-й суддя Сергій Вовк почав читати вирок Луценку, точніше не читати, а тихесенько й нерозбірливо бубоніти, наче виголошуючи мантру. Тому в залі засідання переважно лунав голос прихильників Луценка, які мітингували під вікнами суду. Хоча ця акція не була масовою, але вирізнялася креативністю.

Окрім стандартних лозунгів, на кшталт “Учора Юлю! Сьогодні Юру! Завтра нікому буде захистити тебе!”, тут була і смерть з косою з написом “Владо, я за тобою” і маскою, як у фільмі жахів “Крик”.

Мітингувальники скандували так голосно, що навіть брату Юрія Луценка Сергію довелося їх втихомирювати.

- Чи ви чекаєте на справедливий вирок? - запитували журналісти в Луценка.

- Вирок буде таким, який заплановано замовниками, тобто 4,5 року з конфіскацією, - припускав екс-міністр.

- На що ви зараз сподіваєтеся?

- На перемогу демократичних сил.

Демократичні сили, до речі, тут зібралися чи не в повному складі. Тут була і традиційна група підтримки з народних депутатів, таких, як Доній, Гримчак, Ар`єв, Стець, Геращенко, Кириленко, Куликов, а також і “нові” обличчя: Турчинов, Кличко, Одарченко.

Поки судді по черзі бурмотіли вирок, Луценко перекидався словами з соратниками. Зі Стецем говорили про українське телебачення. Юрій Віталійович зізнався, що з усіх передач нині дивиться “Голос країни”. Ну й без новин ніяк. Плюс активно читає роздруківки з Інтернету. Тому завжди в курсі останніх подій. Не пройшла повз нього й інформація про можливе призначення Петра Порошенка міністром економіки.

- Точного рішення ще не сказав? - цікавиться він у Стеця.

- Ні, він сам все розуміє...

- Навіщо воно йому? - риторично запитує Юрій Віталійович.

- Йому це не треба...

Луценко врешті-решт порушує бубоніння служителів Феміди.

- Можна голосніше, ваша честь, щоб брехня була чутніше, - звертається він до Вовка.

Проте безрезультатно.

Суд оголошує перерву.

- Юро, я казав тобі, що не буду кричати, що прокурори під...си. Я виконав свою обіцянку, - радісно промовляє Стець.

- Я ж тебе просив висунути вірш Винничука на гімн Євро-2012, - парирує сміючись Луценко.

- Ми зараз чуємо фантастичні речі, які були написані ГПУ до суду. Суд був зайвий, - каже Луценко. - Але всі розуміли, що це політичний, а не юридичний процес, тому рішення теж буде політичним... Сьогодні в кінці вироку або вголос, або подумки будуть проголошені слова: і вітаємо Віктора Федоровича з другою річницею інавгурації президента України. Але в мене великий оптимізм з точки зору перспектив України. Сьогоднішній режим цим процесом показує свої смертельні точки. Він боїться чесних слів і командної дії демократії, тому мене ніколи сьогодні не випустять з цієї клітки. Сподіваюся, що ціною мого вироку опозиція побачить ці смертельні точки режиму й змінить владу мафії в Україні.

Підтримати Юрія приходить Віталій Кличко.

- Після «Ч» у тебе тепер за алфавітом суперник на літеру «Я», - сміється Луценко, натякаючи на нещодавню перемогу боксера в бою з Чисорою.

Судді знову вертаються до зали. Проте ненадовго. Коли вирок добігає кінця, Вовк раптом знову оголошує перерву.

Видно, не з того примірника читав, а минулорічного, - жартують нардепи.

Він там суму збитків назвав більшу, ніж мені ГПУ висунула, - каже Луценко.

Чому судді раптово зникли? - це питання цікавить усіх.

У них не написано, на скільки мене садити. Іде позбавлення волі, пробіл, а цифірку не вставили, - сміється Луценко. - Дні після останнього слова і до сьогоднішнього засідання пройшли в дуже позитивному настрої. Уперше після Майдану те, що я думаю, те, що я говорю, і те, що я роблю, збігається на 100 відсотків. Безумовно, мені шкода сім`ю, яка буде страждати й чекати мене багато років. Але я вважаю, що як юридично, так і політично я довів свою правоту. Тому в мене сьогодні відчуття власної правоти й збереженої гідності. Мені здається, це багато коштує, навіть щоб за це відсидіти той термін, який вони зараз у кімнаті домалюють.

Дивну паузу обговорюють у своєму колі й нардепи.

- Напевно, так довго вирішують, бо в новий робочий кабінет у Межигір`ї ще телефон не провели, - жартує Турчинов. - Мені ще подобається, що відбивають гроші за рахунок оренди...

- Прошу звернути увагу, що оренда - до 2020 року, - зауважує Куликов.

- Юро, ти знаєш, яке в отця Павла основне прокляття? - гучно звертається Луценко до Стеця.

- Яке, Юрцю?

- Щоб пір`я в роті виросло. Мені здається, у них вже позаростало...

- Юрчику, я би відповів. Але я обіцяв тобі не матюкатися. Боюся, що можуть видалити до кінця процесу, - каже Стець.

- Юро, головне, щоб не посадили до кінця процесу, - регоче Луценко.

Тут уже журналісти видали... Кажуть, там у суддів було написано: задовольнити частково, а далі – додумайте самі.

Зал сміється. Але невдовзі запановує тиша. Вовк повертається востаннє. Лунає вирок: чотири роки позбавлення волі з конфіскацією майна.

- Ганьба! - скандують депутати.

Під їхні крики судді ідуть геть. Свою місію в цьому процесі вони виконали.

- Винесли завідомо несправедливий вирок невинній людині! - обурюється Ар`єв. - І я вам кажу, що рано чи пізно всі ці троє – і Вовк, і дві дівахи обабіч нього – будуть нести кримінальну відповідальність за те, що вони вчинили сьогодні згідно з діючим законодавством щодо засудження завідомо невинної людини. Навіть при Кучмі суди були вільнішими, оскільки саме в цій залі у 2001 році суддя Замковенко звільнив Юлію Тимошенко. Тоді це було можливо, зараз – ні. Зараз – це не судді, а злочинці в мантіях.

Коли ми тіснилися в залі після оголошення вироку, я опинилася поряд зі старшим сином Луценка Олександром. Він тримався мужньо. Татова витримка.

- Шкода вашу маму, - кажу йому.

- Так, маму шкода найбільше, - погоджується Олександр. - І вони ж ніби збираються його везти в колонію на Чернігівщину, куди відправляють злочинців-міліціонерів, яких він сам саджав...

Луценко виголошує своє останнє слово.

- Цим судовим рішенням підтвердився діагноз – верховенство помсти, а не верховенство закону в Україні. В Україні відсутній об’єктивний та незалежний суд. Аргумент? Незалежна експертиза Генпрокуратури підтвердила, що збитків при відзначенні Дня міліції не було. Незалежна експертиза захисту також підтвердила, що збитки відсутні. Тим не менше, мене судять за нанесення 640 тисяч збитків. Суд не прийняв до уваги ці свідчення й зачитав заготовлене політиками-замовниками з Адміністрації президента рішення про вилучення мене з політичного життя країни як політичного діяча. Я залишаюся при своїх переконаннях. Я доведу свою правоту. Я буду використовувати всі надані мені українськими законами та міжнародними угодами можливості для перемоги в юридичному та політичному планах.

Анна Ященко

Фото Володимира Гонтара / УНІАН