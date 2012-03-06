Російський опозиціонер запевняє, що Путін і далі шантажуватиме Україну





Обраний Президентом Росії Володимир ПУТІН продовжить політику газового шантажу України.

Таку думку УНІАН висловив російський опозиціонер Ілля ЯШИН.

«З Україною В.ПУТІН поводився завжди однаково, він вважає її російською вотчиною, зоною російських інтересів. І, судячи з його політики, ніколи не вірив у те, що в України є суверенітет», - вважає він.

«В.ПУТІН продовжить політику газового шантажу України. Повернення В.ПУТІНА в Кремль - це погана новина для українського народу», - переконаний І.ЯШИН.

Повний текст інтерв`ю з І.ЯШИНИМ розміщено на сайті УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, вибори Президента Росії відбулися 4 грудня.

За даними ЦВК РФ, В.ПУТІН після обробки всіх протоколів набрав 63,60% голосів виборців.