Ілля Яшин: Повернення Путіна в Кремль – це погана новина для українського народу

Після оголошення ЦВК Росії остаточних підсумків виборів на вулиці Москви вийшли тисячі людей. Мітингували в російській столиці і ті, хто «за», і ті, хто «проти». Останнім довелося несолодко. З ними в кращих традиціях зачисток розправився московський ОМОН. Сотні людей затримані, лідерам мітингу загрожує по 15 діб арешту.

Висловити свою незгоду з третім пришестям Путіна, не дивлячись на робочий понеділок, на Пушкінську площу вийшло близько 20 тис. людей (за даними поліції мітингарів було 14 тис). Мітинг «За чесні вибори» погоджували з владою, і, здавалося, ніщо не передвіщало арештів. Компактність Пушки, як називають цю площу самі москвичі, явно не вміщала всіх охочих. Пройти тут було практично неможливо. Зі сцени до присутніх зверталися відомі російські опозиціонери Борис Нємцов, Михайло Касьянов, Володимир Рижков, Олексій Навальний, Ілля Яшин, Сергій Удальцов. На мітинг приїхав навіть Михайло Прохоров, який посів третє місце на цих виборах, і пообіцяв створити партію для всіх «незгодних».

У натовпі виднілися вже традиційні білі стрічки, прапори, антипутінскі плакати: «Вова – вали!», «Путін – іди в монастир», «4.03.2012 – це не вибори, це престолонаслідування», «12 років сліз». Час від часу учасники акції скандували: «Росія без Путіна!», «Злодія - на нари!», «Путін – злодій!», «Росія – так, Путін – ні!». Людям, що прийшли на мітинг, роздавали білі стрічки, а також значки з написом: «Ще 12 років? НІ!».

Але найцікавіше почалася вже після мітингу, коли люди не поспішали залишати площу. Після кількох попереджень і прохань розійтися, омонівці взялися до справи і стали жваво закидати в автозаки опозиціонерів. Тих, кому місце в спецмашинах не вистачило, гнали до найближчого метро «Маяковська». Впродовж 20 хвилин площа була «розчищена», а сотні людей затримані. До речі, кількома годинами раніше на Луб'янці так само швидко «скрутили» й інших опозиціонерів на чолі з Едуардом Лімоновим. Вони спробували провести там несанкціонований мітинг.

А в цей час перемогу Путіна біля самих стін Кремля, на Манежній площі, підтримувала прокремлівська молодь з регіонів. Для них зі сцени виступали різнокаліберні естрадні зірки. Тут було помічено й український дует Потапа і Насті Каменських.

В цілому поліція затримала за несанкціоновані акції в Москві близько 250 чоловік. Серед них опинилися відомі російські опозиціонери: Ілля Яшин, Олексій Навальний і Сергій Удальцов.

Про подробиці вчорашньої ночі в Москві і плани російської опозиції в інтерв'ю УНІАН розповів Ілля ЯШИН.

- Ілле, чому, на вашу думку, поліція й ОМОН так жорстко почли розганяти тих, хто залишився після мітингу на Пушкінській площі?

Відповідь очевидна – тому що влада нелегітимна, і Путін сам чудово розуміє, що минулі президентські вибори не мають нічого спільного ні з законом, ні з легітимністю. Якби Путін був справді популярним президентом із рейтингом, що зашкалює, у нього не було б необхідності вводити в центр мирного міста війська і спецназ.

Чи не здається Вам, що до цього призвели заяви деяких опозиціонерів? Адже вчора зі сцени координатор Лівого фронту заявив про те, що він не покине Пушкінської, поки не «піде Путін», адже за схожим сценарієм починався Майдан в Україні, ставлення до якого російської влади відоме.

Насправді ніякого Майдану не планувалося. Проходила зустріч з депутатом Іллею Пономарьовим (фракція «Справедлива Росія»), після мітингу ми скрутили плакати і поводилися дуже мирно і абсолютно неагресивно. Застосування сили з боку поліції носило абсолютно неправомірний характер. Не було ніякого приводу людей бити, топтати, кидати в автозаки і розбивати обличчя. Люди поводилися мирно, на площі залишалося багато спостерігачів, люди обговорювали й обмінювалися враженнями про те, що бачили на виборах. До того ж, все це було організовано в строгій відповідності до закону про статус депутата Державної Думи. Влада відреагувала абсолютно неадекватно.

Але навіть якби люди залишилися на площі, то все одно це не було б порушенням закону. Це ж не якийсь режимний об'єкт, це Пушкінська площа – серце Москви. І те, що на ній перебувають люди і спілкуються, не є порушенням закону. Порушення громадського порядку там не було. Коли люди стоять і спілкуються в центрі європейського міста - це ж не привід їх місити палицями і розкидати по автозаках...

Але ж спочатку опозиціонери можуть просто стояти, а потім, дивись, і намети розіб'ють. Напевно, логіка влади саме така.

У нас поки, на щастя, в країні не передбачений думкозлочин, який описував Джордж Орвелл в своєму романі «1984». Але фактично нас вчора били саме за думкозлочин, за те, що ми можемо щось зробити.

Ви були серед сотень затриманих, зараз усіх відпустили, проте судовий розгляд попереду. Що Вам загрожує за вчорашню акцію?

Мені загрожує 15 діб за статтею 19.3 Адміністративного кодексу РФ (непокора законному розпорядженню співробітників поліції – ред.) Буде призначено суд, дата засідання поки не відома. Посадять – значить посадять. Це та ціна, яку ми платимо за свободу в нашій країні.

Що далі будете робити ви і весь рух «За чесні вибори»?

У нас немає ніякої альтернативи, окрім як виходити на вулицю. Продовжуватимемо вуличні протести. Про те, в якій формі і коли вони відбудуться, ми найближчим часом ухвалимо рішення. Зараз ведемо консультації.

Чи не здається Вам, що протестна хвиля в Росії вже йде на спад?

У мене немає такого враження. Навпаки, мені здається, величезна кількість людей відчуває роздратування і вважає себе ображеною тим, що Путін намалював собі абсолютно захмарний результат. Ніхто в Росії, навіть його прихильники, не вірить, що його рейтинг 64%. Якби у Путіна вистачило мужності і розуму перемогти в два тури і продемонструвати хоч натяк на чесні вибори, тоді б ситуація могла б хоч якось відрізнятися. Зараз все більше людей радикалізують свою позицію і відверто роздратовані тим, що відбувається в Росії. Це було дуже помітно по настроях на площі. Люди справді зляться.

Як вам здається, що чекає Росію в найближчі 6 років правління Володимира Путіна?

Я не хочу робити якихось прогнозів. Це питання дій. Ми боротимемося за свої громадянські права і добиватимемося того, щоб у Росії були великі політичні зміни. Упевнений, нам вдасться це зробити. Росія змінилася, і це бачать всі. Люди прокинулися, і влада не може це ігнорувати. Вони намагаються якось це задавити у зародку, але цього зробити вже не вдасться.

Що, на вашу думку, зміниться у відносинах України і Росії за нового-старого президента Путіна?

З Україною Путін поводився завжди однаково, він вважає її російською вотчиною, зоною російських інтересів. І судячи з його політики, ніколи не вірив у те, що в України є суверенітет. Путін продовжить політику газового шантажу України. Повернення Путіна в Кремль - це погана новина для українського народу.

Розмовляв Роман Цимбалюк, власкор УНІАН в Росії

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