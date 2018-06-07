Віхи тижня. Атракціон передвиборної щедрості, Тігіпко на закланні і розтривожена опозиція

Віктор Янукович оприлюднив масштабні ініціативи в соціальній сфері, покликані повернути довіру українців до влади. Сергій Тігіпко готується змінити партійний квиток. Опозиція побоюється фальсифікацій з боку влади на осінніх парламентських виборах.

Щедрість по-президентськи

Віктор Янукович продовжує використовувати амплуа «доброго царя». На засіданні уряду глава держави оприлюднив широку програму підвищення соціальних виплат, яка повинна торкнутися більшості громадян України. Пенсіонери й інваліди практично всіх категорій можуть розраховувати на підвищення виплат, а 6 мільйонів вкладників Ощадбанку СРСР – на виплату 1000 гривень, яку свого часу називали «Юліною тисячею». Навряд чи свої плани Віктор Федорович погоджував з Юлією Володимирівною, але створюється враження, що кілька уроків прикладного популізму він у неї узяти встиг.

Серед ініціатив, що запам'ятовуються, – обіцянка запустити іпотечне кредитування під 2-3% річних строком на 10-15 років. Реалізувати мрію українців про доступне житло, безумовно, можна, але дуже хотілося б подивитися на ті організації, які зможуть отримати можливість будувати квадратні метри в співпраці з державою. Принцип «чужі тут не ходять» спрацює на всі 100. Не дивує і згода більшості українських олігархів на введення податку на багатство: при наявній концентрації силових структур під контролем глави держави заперечувати йому, м'яко кажучи, недалекоглядно.

Хоча Віктор Янукович і обіцяв, що підвищення соціальних стандартів не буде пов'язане з виборчою кампанією, алгоритм заявлених виплат дозволяє припустити однією з цілей їх здійснення нарощування рейтингу партії влади. Фінансове становище у багатьох українців таке, що зайва сотня гривень у кишені не завадить, а вже пропагандистська машина влади розповість, кому за це потрібно дякувати. Шкода, що ті, кому належить проводити озвучені Віктором Януковичем реформи, плутаються в ціні питання – «вилка» від 8 до 16 мільярдів гривень змушує засумніватися в реальності здійснення перетворень.

Тігіпко про всяк випадок

Мабуть тому на Банковій про всяк випадок припасли і цапа-відбувайла – віце-прем'єра з соціальної політики Сергія Тігіпка. Саме в його сфері компетенції знаходяться президентські ініціативи, йому і карти в руки для реалізації. Сергію Леонідовичу, який за два роки зарекомендував себе як ентузіаста в справі проведенні реформ, не потрібно забувати, що в перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота.

Щоб Тігіпко діяв правильно, в кінці цього тижня його «Сильна Україна» віллється в лави Партії регіонів. Сергій Леонідович, ймовірно, отримає посаду заступника голови партії (можливо, навіть першого), проте це зовсім не означає, що йому випишуть повний карт-бланш. Скоріше, навпаки – зв'язаний не тільки субординацією, але й партійною дисципліною амбітний політик буде власними руками руйнувати свій рейтинг, що продовжує дворічне танення.

Весняна тривога

Представників опозиції, які не просто чекають чаювання своїх лідерів у президента, але й висувають умови його проведення, помітно стривожили спроби влади перекроїти межі виборчих округів. Супротивники влади готові звертатися в усі можливі міжнародні організації, щоб не допустити переписування виборчого закону, за який вони проголосували разом із пропрезидентською більшістю у Верховній Раді. Чому навчені досвідом опозиціонери забули, що влада має більшість і в Центрвиборчкомі, і в парламенті – незрозуміло.

Показово, що вперше з моменту обрання Віктора Януковича президентом опозиція навіть не намагалася провести масову акцію 9 березня, в день народження Тараса Шевченка. Її лідери обмежилися покладанням квітів до пам'ятника Кобзареві і новою порцією заяв про те, що переговори про створення єдиного списку на парламентські вибори знаходяться на завершальній стадії.

Євген Магда