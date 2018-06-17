Віхи тижня. Янукович погрожує Україні російською мовою, Тігіпко здався, БЮТ розлучився з Королевською

Перед візитом до Москви Янукович налякав Україну російською мовою. Тігіпко зійшов на «регіональний» «Титаник» - поки як помічник капітана. Наталія Королевська розлучилася з «сердечним» минулим.

Янукович на експорт

Опозиціонери продовжували смакувати провал провладного кандидата Валерії Лутковської під час обрання Омбудсмана. Можливо, після проведення виховної роботи в середовищі ПР вона зможе стати уповноваженим Верховної Ради з прав людини, але неприємний (або приємний?) осад все одно залишиться.

Янукович вирішив нагадати своїм соратникам по партії, що не залишить їх напередодні парламентських перегонів. Цікаво, що на з'їзді «регіоналів» побувала і віце-прем'єр Раїса Богатирьова, п'ять років тому розжалувана з поста «першої леді» Партії регіонів. Втім, на «біло-блакитному» форумі візначився і Володимир Литвин, народникам якого в «регіональні» лави шлях заказано. Про новобранця партії влади – трохи нижче, поки ж відзначимо, що Микола Азаров збирається сумістити проведення парламентських виборів у форматі fair play і формування «регіоналами» більшості в майбутній Верховній Раді. Мабуть, сприяти цьому будуть масовані соціальні виплати, які вже з травня тонким шаром почнуть розмазувати по електоральному полю.

Віктор Янукович в інтерв'ю ІТАР-ТАРС пообіцяв, що буде прийнято відповідний закон, що підвищує статус російської до державної. Нав'язування питання про російську мову прикривається нібито виконанням Європейської хартії регіональних мов.

Проте на Банковій думають, що позицію Європи з більшості питань можна ігнорувати, а в боротьбі за здешевлення російського газу всі засоби годяться. Ось тільки похвалитися поки нічим, хіба що шеф Газпрому Олексій Міллер запросив своїх українських колег на церемонію початку будівництва «Південного потоку».

Злет і падіння Сергія Тігіпка

Іменинником з'їзду Партії регіонів намагався виглядати Сергій Тігіпко. Він розпустив свою партію «Сильна Україна», ставши заступником Миколи Азарова не тільки в уряді, але й у партії. Цікаво буде подивитися, як уживуться молодий і досвідчений «партайгеноссе», яким однаково сильно хочеться керувати виконавчою владою. Цікаво, наскільки «регіонали» пробачили Сергію Леонідовичу, який у 2004-му зі скандалом залишив виборчий штаб кандидата в президенти Віктора Януковича. Тігіпко можна розглядати як лакмусовий папірець ставлення глави держави до своєї рідної партії і політичної команди, що привела його до президентського поста. Сергій Леонідович з нерозтраченим комсомольським ентузіазмом обіцяє реформувати практично всі сфери суспільного життя, але навряд чи йому дадуть покуситися на святе. Наприклад, податок на багатство в українських умовах ризикує стати профанацією, а реформування системи соціального забезпечення – очищенням авгієвих стаєнь. Втім, ображатися Тігіпку немає на кого – він сам вибрав позицію ближче до президента.

Королевська починає і…

Серіал «Бютівська принцеса» тим часом підійшов до логічного завершення: Наталію Королевську виключили з лав фракції БЮТ-«Батьківщина», інкримінувавши їй активне використання «джинси» і компрометуючі зв'язки з президентською Адміністрацією. Наталія Юріївна у відповідь обіцяє здивувати країну новою якістю політики і не поливати брудом учорашніх соратників. Їй належить визначитися з майбутнім алгоритмом дій і постаратися не загубитися в передвиборній суєті.

Багатоклаптикова опозиція

«Батьківщина» і «Фронт змін» запропонували соратникам по Комітету опору диктатурі запропонувати кандидатів у депутати по 25 мажоритарним округам (при загальній кількості округів 225). Мабуть, решту претендентів на депутатство Арсеній Яценюк і Олександр Турчинов, який нарікає на брак комунікації з Юлією Тимошенко, вже погодили.

Віталій Кличко, судячи з останніх заяв, не зацікавлений у створенні альянсу «Удару» з іншими політичними силами, щоб не відчути себе обдуреним.

Віктор Ющенко вирішив перевірити своє політичне сприйняття на адекватність, затіявши (вже вкотре за останні роки) формування «Правиці».

Євген Магда