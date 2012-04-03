Кайда: "Батьківщина" просто не встигла на мітинг через форс-мажор

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, коментуючи відсутність під час останнього пікету облдержадміністрації членів ВО «Батьківщина» та заяви їхнього обласного лідера Василя Деревляного про те, що даний захід був популістським і що ВО «Батьківщина» не має намірів брати участь у спільних акціях із політиками-популістами.

О.Кайда запевнив, що після підписання угоди про спільні дії між керівникам обласних організацій ВО «Свобода», ВО «Батьківщина» та «Фронту змін» ця угода належним чином виконується.

«Ми проводимо спільні акції, спільні голосування в районах. Те, що членів «Батьківщини» не було на останньому пікеті з приводу намірів Президента запровадити другу національну мову, то я впевнений, що там був форс-мажор і вони просто не встигли на цей захід. Жодних непорозумінь у нас немає», – стверджує О.Кайда.

При цьому він пообіцяв з’ясувати причину відсутності членів «Батьківщини» особисто у В.Деревляного.

А як приклад спільних дій він навів сьогоднішній пікет Кременецької райдержадміністрації, де люди протестували проти будівництва поруч із їхніми селами шкідливого підприємства із виробництва субстратів для вирощування шампіньйонів.

«Наші три сили підтримали цей пікет. То голова райдержадміністрації замість вийти до людей і пояснити ситуацію, втік через чорний хід», – розповів О.Кайда.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня члени ВО «Свобода», «Фронту змін», «Громадянської платформи», Конгресу українських націоналістів, Народного руху України, «Нашої України», громадської організації «Українська справа» провели пікет облдержадміністрації, протестуючи проти ініціативи Президент України Віктора Януковича надати російській мові статусу другої офіційної.

Невдовзі в ефірі місцевого телеканалу голова обласної організації ВО «Батьківщина» В.Деревляний, коментуючи відсутність своїх однопартійців на даному пікеті, заявив, що «жодної доцільності, окрім популізму, цей їх пікет не мав».

Він також зазначив, що донедавна члени КОДу теж не долучалися до акцій протесту, які влаштовувала «Батьківщина».

«Всі тоді боялися образити владу, а вже сьогодні напередодні виборів вийшли піаритися. У нас з такими політиками, які бояться та займаються пустим популізмом, нічого спільного бути не може», – підсумував В.Деревляний.