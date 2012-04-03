Freedom House вже сьогодні побачиться із Луценком
15:03, 03 квітня 2012Політика
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ДПтС інформує, що сьогодні, 3 квітня, заплановано візит представників неурядової організації Freedom House (США) до Київського СІЗО, де вони зможуть побачитись із Юрієм Луценком.
|Юрій Луценко
Як повідомляв УНІАН, вчора представники Freedom House звернулися до генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням сприяти в організації їх візитів до ув’язнених екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. В.Пшонка запевнив у готовності в межах своєї компетенції сприяти цим зустрічам .
Наприкінці березня ц.р. Міжнародна правозахисна організація Freedom House повідомила, що знизила на один пункт рейтинг політичних прав в Україні – з трьох до чотирьох.
В цілому, за оцінками Freedom House, Україна продовжує залишатися частково вільною країною.
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