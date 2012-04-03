Freedom House вже сьогодні побачиться із Луценком

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС України, представників організації буде ознайомлено з умовами тримання ув’язнених, можливостями медичного забезпечення ув`язнених в установі, а також, враховуючи надання Апеляційним судом м.Києва відповідного дозволу керівництву СІЗО, візитерам буде надано можливість поспілкуватись із ув’язненим екс-міністром внутрішніх справ України Юрієм Луценком.

Як повідомляв УНІАН, вчора представники Freedom House звернулися до генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням сприяти в організації їх візитів до ув’язнених екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. В.Пшонка запевнив у готовності в межах своєї компетенції сприяти цим зустрічам .

Наприкінці березня ц.р. Міжнародна правозахисна організація Freedom House повідомила, що знизила на один пункт рейтинг політичних прав в Україні – з трьох до чотирьох.

В цілому, за оцінками Freedom House, Україна продовжує залишатися частково вільною країною.