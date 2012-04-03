Пшонка наобіцяв Freedom House зустріч із Тимошенко і Луценком

Генпрокурор В.Пшонка запевнив представників організації у готовністі в межах своєї компетенції цьому сприяти.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації ГПУ, про це йшлося вчора під час зустрічі генерального прокурора України В.Пшонки з виконавчим директором міжнародної неурядової організації “Фрідом Хаус” Девідом Креймером, координатором програм цієї організації Метью Шаафом, віце-президентом Атлантичної ради США Деймоном Вілсоном, науковим співробітником зазначеної ради Робертом Нуріком та директором Інституту масової інформації Вікторією Сюмар. У зустрічі також взяв участь заступник Генерального прокурора України Анатолій Пришко.

В повідомленні також зазначається, що В.Пшонка розповів про процес реформування кримінальної юстиції в Україні, якому притаманний комплексний характер, та поінформував про судову та адміністративну реформи в країні.

Він також розповів про гуманізацію кримінальної відповідальності та декриміналізацію окремих економічних злочинів.

Крім того, В.Пшонка зазначив, що одним з головних завдань реформування кримінального законодавства є рівність обвинувачення і захисту. «Для нас головне сьогодні – це забезпечити баланс захисту і обвинувачення», - сказав він.

Йшлося і про стан розслідування у резонансних кримінальних справах, а також захист прав і свобод людини та громадянина в Україні. «Я, як Генеральний прокурор, зацікавлений у тому, щоб усі закони у нашій державі працювали на захист громадянина. Початок цій справі є, він вам відомий. І ми далі будемо рухатися шляхом європейських стандартів», - підкреслив В.Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна правозахисна організація Freedom House знизила на один пункт рейтинг політичних прав в Україні – з трьох до чотирьох. Про це йшлося в доповіді організації щодо стану свободи в світі за 2012 рік, присвяченій Україні, яка оприлюднена на сайті Агентства ООН з питань біженців.

“Український рейтинг політичних прав знизився з 3 до 4 через зусилля влади до придушення опозиції, включаючи політизоване використання судів, застосування жорстких заходів проти ЗМІ та використання сили для розгону демонстрацій”, - написано у звіті.

В цілому, за оцінками Freedom House, Україна продовжує залишатися частково вільною країною.