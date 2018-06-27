Віхи тижня. Знову Тимошенко, благовісник Арсеній і переекзаменування з євроінтеграції

Прокурори - злий і злий

Гра в доброго і злого слідчих відома кожному любителю детективів. В Україні вирішили вдосконалити образи правоохоронців, прибравши зі сценарію доброго служителя Феміди. Минулого тижня генеральний прокурор Віктор Пшонка та його перший заступник Ренат Кузьмін навипередки обіцяли неприємності Юлії Тимошенко. Шеф ГПУ не тільки доручив організувати лікування екс-прем`єра за межами Качанівської колонії, а й зазначив, що кримінальні справи проти неї були закриті Святославом Піскуном за особистим розпорядженням Віктора Ющенка. Враховуючи останні тенденції українського правосуддя, не виключено, що екс-президенту доведеться постати перед «найсправедливішим» судом за перевищення повноважень. Не менш цікава й доля Піскуна, який сьогодні має в своєму розпорядженні депутатський мандат у складі фракції Партії регіонів, повноваження якого закінчуються через півроку.

Безпосереднього начальника постарався перевершити Ренат Кузьмін, якого вже не перший рік сватають на роль верховного жреця української Феміди в храмі Генпрокуратури. Ренат Равелійович не тільки не виключив можливості лікування Юлії Тимошенко за кордоном, але й розповів, що її разом з Павлом Лазаренком перевіряють на причетність до смерті депутата Євгена Щербаня і кількох інших замовних убивств. Навіть натякнув на наявність свідка, готового підтвердити озвучені припущення. Слід попередити прокурорських керівників, що їм належить або відшукати залізобетонні докази висунутих звинувачень, які будуть здатні пройти міжнародний аудит, або привселюдно вибачитися (це в кращому випадку). У той же час рідні і союзники Тимошенко пропонують шукати замовників вбивства Євгена Щербаня і Вадима Гетьмана в оточенні Віктора Януковича.

Блага звістка авансом

Арсеній Яценюк, який продовжує боротися за лідерство в опозиції, анонсував створення «Фронтом змін» і «Батьківщиною» єдиного опозиційного списку на основі біло-серцевої партії. Правда, Арсеній Петрович запевнив, що і «фронтова» політична сила продовжить своє існування після парламентської кампанії. Навіть цікаво, як Яценюк і Ко зможуть пояснити стрімкі зміни партійної приналежності. Можливо, відповідь ми почуємо в ході запланованого на 12 травня форуму опозиції, остаточний склад учасників якого визначиться не раніше 23 квітня.

Цікавий факт: Яценюк, котрий ще недавно стверджував, що опозиція планує призначити свого прем`єра після перемоги на парламентських виборах, сьогодні обмежує амбіції обранням нового спікера парламенту. Арсенію Петровичу належить непроста боротьба за бренд «об`єднаної опозиції», адже Віталій Кличко не тільки планує одиночне передвиборне плавання для «Удару», а й переніс вкинутий в інформаційний простір опозиціонерами принцип «Хто не з нами - той проти нас» на вибори столичного мера. Характер риторики опозиційних політиків все частіше змушує засумніватися в їх здатності робити висновки з допущених раніше помилок.

Зате вже сьогодні можна прогнозувати зміну парламентського спікера. Нинішній голова Верховної Ради Володимир Литвин повністю зосередився на «опрацюванні» виборчого округу на малій батьківщині і зауважив, що припинив поїздки по країні, щоб не сваритися з колегами-парламентарями. Подібна позиція свідчить, що Володимир Михайлович відмовився від активної політичної боротьби на користь збереження депутатського мандата особисто для себе.

Євроінтеграція: переекзаменування на осінь

Україна та ЄС продовжують по-різному оцінювати успіхи нашої країни на ниві євроінтеграції. Якщо Віктор Янукович, відштовхуючись від парафування політичної частини Угоди про асоціацію, наполягає на демонстрації нашими партнерами більшої взаємної довіри і відкритості в частині створення зони вільної торгівлі, то шеф представництва Європейської Комісії в Україні дотримується іншої думки. Жозе Мануель Пінту Тейшейра знову нагадав, що кримінальні справи проти Тимошенко і Луценка залишаються головними перешкодами на шляху євроінтеграції, і в ЄС не задоволені виконанням Україною програми реформ. Європейський дипломат дав зрозуміти, що розвиток двосторонніх відносин багато в чому залежатиме від проведення парламентських виборів. Судячи з усього, публічного президентського наказу новопризначеним головам районних адміністрацій забезпечити під час виборів рівні умови для всіх політичних сил буде недостатньо - в ЄС будуть рахувати по осені «курчат демократизації» української влади.

Євген Магда