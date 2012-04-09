Дружина Іващенка грюкає в двері суду - її не пускають на засідання

Судді Печерського районного суду Києва сьогодні продовжили слухання кримінальної справи за обвинуваченням колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія Іващенка у конвойній кімнаті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила дружина В.Іващенка Валентина Іващенко.

За словами В.Іващенко, її чоловік лежить у цій кімнаті на ношах.

«Я почула, як він через двері сказав мені, що конвой не пускає його навіть до туалету», - сказала дружина.

Сьогодні у судовому процесі у справі В.Іващенка мала розпочатися стадія дебатів.

Як стало відомо журналістам, першими на дебатах виступає сторона обвинувачення, яка, як очікується, наприкінці свого виступу проситиме суд призначити В.Іващенку та іншому підсудному, який разом з ним проходить по справі, колишньому керуючому санацією Феодосійського судно-механічного заводу Сергію Міхеєву, відповідну міру покарання.

Дружина т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка Валентина Іващенко після початку засідання у справі її чоловіка у конвойній кімнаті Печерського райсуду Києва, на яке не допустили ні журналістів, ні родичів підсудного, намагалася потрапити до неї з вулиці.

Як передає кореспондент УНІАН, вона грюкала руками у металеві двері і кричала: «Відкрийте! Що ви робите? Ви не маєте права так вчиняти!».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 квітня, вранці В.Іващенко через незадовільний стан здоров’я не зміг залишити медчастинуКиївського СІЗО для того, щоб конвой доставив його на засідання Печерського райсуду Києва. Суд сьогодні двічі оголошував перерву у засіданні з розгляду справи В.Іващенка.

Пізніше В.Іващенка під конвоєм доставила до суду швидка допомога, а засідання у його справі було перенесено з будівлі Печерського районного суду Києва, що розташована на вулиці Гайцана, до будівлі на вулиці Хрещатик.