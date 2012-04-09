Іващенку так зле, що він не зміг прибути до суду
Суддя Вовк оголосив перерву, щоб Іващенка могли доставити до суду.
|Валерій Іващенко не зміг залишити медчастину СІЗО
Колишній т.в.о. міністра оборони Валерій Іващенко через незадовільний стан здоров’я не зміг сьогодні вранці залишити медчастину Київського СІЗО для того, щоб конвой доставив його на засідання Печерського районного суду Києва, у якому сьогодні мають повторно розпочатися відкладені у п’ятницю, 6 квітня, дебати у його справі.
Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання начальник конвою повідомив суд, що В.Іващенко відмовився залишати СІЗО.
Коментуючи ситуацію, один з трьох представників державного обвинувачення прокурор Петро Коваль заявив, що В.Іващенко обрав «неправильну позицію, і тим самим затягує судовий процес».
У свою чергу, адвокати В.Іващенка заявили журналістам, що конвой навмисно неправильно інтерпретував ситуацію.
«Іващенко не захотів прибути до суду, а просто фізично через вкрай погане самопочуття не може цього зробити», - сказав адвокат Борис Нечипоренко.
Заслухавши пояснення начальника конвою, головуючий у процесі суддя Сергій Вовк оголосив перерву у засіданні до 10.30, щоб В.Іващенка могли доставити до суду.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Печерський районний суд Києва був змушений відкласти до понеділка, 9 квітня, початок судових дебатів у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього т. в. о. міністра оборони України В.Іващенка через його відмову брати участь у судовому засіданні у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я – посилення болю в хребті.
Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".
В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.