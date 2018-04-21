Як вплине скандал у Феодосії на євроатлантичні перспективи України

Більшість політичних експертів вважає, що скандал навколо відвідання американським кораблем порту Феодосії не вплине на євроатлантичні перспективи України.

Про це свідчать результати переданого УНІАН експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує, що на вихідних в порт міста Феодосія прибув вантажний корабель США, що викликало політичний конфлікт на Кримському півострові, й загалом в Україні.

У зв‘язку з цим Центр досліджень політичних цінностей звернувся до політичних експертів із питанням:

«Як вплине скандал навколо перебування військових НАТО у Феодосії на євроатлантичні перспективи України?».

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ:

Якщо говорити про євроатлантичні перспективи України, то не вплине, а якщо про процес євроатлантичної інтеграції, особливо, якщо мати на увазі конкретну дату вступу України до НАТО, то, можливо, і вплине

Навколо феодосійського казусу є два важливі показові моменти. Перший момент пов‘язаний із тим, що, з юридичної точки зору, все впирається у відсутність рішення парламенту щодо легітимного заходу військових кораблів інших країн в українські порти. Таке рішення, в принципі, може бути прийняте на пленарному засіданні Верховної Ради 7 червня.

Другий момент. Враховуючи ту обставину, що жодна із серйозних і респектабельних політичних сил, які представлені в парламенті, не відмовляється від інтенсифікації співпраці з НАТО й із іншими євроатлантичними структурами, то навряд чи цей конфлікт зможе суттєво вплинути на процес подальшої співпраці України з НАТО”.

Якщо узагальнити оцінку ситуації навколо американського корабля у Феодосії, то тут більше все ж таки внутрішньополітичної кон‘юнктури, а не зовнішньополітичних проекцій, тому що цей конфлікт вміло інструменталізований через окремі політичні сили іншою політичною силою для посилення тиску на центральну владу, задля реалізації кінцевої мети на даному поствиборчому етапі – формування коаліційного уряду, за участю однієї з політичних сил

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ:

Курс на євроатлантичну інтеграцію української політичної еліти є цілеспрямованим, і феодосійський інцидент не може вплинути на зміну курсу. Ще більш скандальна ситуація в районі Феодосії відбулася торік і була пов’язана з російськими військами. У березні минулого року російський десантний корабель увійшов в українські води й почав висадку десанту без будь-якого дозволу з боку української сторони”.

Цьогорічний феодосійський інцидент свідчить про незлагодженість дій державного механізму. Адже цілком очевидно, що інформація про захід судна мала бути отримана заздалегідь. Значить, і про формальний дозвіл слід було подбати заздалегідь. А то час від часу складається враження, що влада тільки й робить усе, щоб унеможливити саму ймовірність входження України до НАТО. Безапеляційні заяви вищих посадовців про вступ до НАТО через два-три роки, а тепер ще й нехтування формальністю на прикладі Феодосії лише роз’ятрюють ще живу з радянських часів нелюбов значної частин громадян до північного альянсу.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО:

Я думаю, що тут справа не в скандалі. Наші партнери в процесі євроатлантичної інтеграції добре розуміють, що в Україні є достатньо серйозна опозиція ідеям вступу України до НАТО й узагалі євроатлантичної інтеграції. І тому для них така ситуація не дивна, тим паче, що з такими акціями натівські військові стикалися й стикаються в різних країнах”, - зазначив експерт. Він вважає, що ”потрібно думати нашим політикам і органам влади над тим, щоб не було повторення подібних ситуацій. Треба діяти виключно в межах закону, в правовій сфері, й не давати навіть натяку на те, що порушуються ті чи інші норми закону. З іншого боку все ж таки треба політично готуватись до таких візитів і подібних акцій, щоб мінімізувати подібні ризики.

Директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛЕНКОВИЧ:

Я думаю, євроатлантичних перспектив в України взагалі найближчим часом не спостерігається, тим більше, наскільки мені відомо, МОРОЗ поставив умовою створення коаліції рішення вступ до НАТО приймати тільки після всеукраїнського референдуму, а громадської підтримки найближчими роками не очікується. Це не впливатиме на процес вступу до НАТО, оскільки ми туди найближчим часом не потрапимо.

Така ситуація негативно позначиться на іміджі тих сил, які проштовхують Україну до НАТО, я маю на увазі ТАРАСЮКА, ГРИЦЕНКО і Президента, оскільки вони діють поза правовим полем. Щоб там вони не говорили, але розвантаження американського корабля з вантажами для полігонів, з деякою частиною зброї – це порушення наших законів, оскільки Верховна Рада санкції на це не давала. Те, що говорить ГРИЦЕНКО, нібито санкція буде після 7 червня, так це тільки буде. Ось коли буде, тоді можна пускати корабель до України”. “Жодна держава-член НАТО не дозволила б з собою так поводитися, як Україна. На мій погляд, це вплине на імідж керівництва України і, у принципі, на імідж України як суверенної держави.

Директор Інституту національних стратегій Кость БОНДАРЕНКО:

Фактично, більшість країн НАТО вже визначилися з тим, що Україна має вступати до цієї організації, й, скоріш за все, на Римському самміті НАТО восени цього року Україні буде запропоновано членство.

Інша річ, що Україна просто не зробила жодного кроку в напрямку того, щоб якимось чином поглиблювати знання населення України щодо того, що таке НАТО, що таке Європейський Союз та інші міжнародні структури. Те, що сталося в Феодосії, – наслідок, з одного боку, використання певних політико-ідеологічних штампів окремими політичними силами, а з іншого – рудименти старих ідеологічних догм, згідно з якими НАТО – це наш основний військовий суперник і найбільш вірогідний ворог.

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО:

В скандалі з прибуттям американського корабля нічого політичного немає, швидше скандал, за задумом його авторів, повинен перерости в політичну кризу. Але, сама ця подія, поява у Феодосії американського судна без дозволу Верховної Ради (як представляють нам організатори цього політичного скандалу), звичайно ж, матиме продовження, але в двох напрямах. Перше – взаємовідносини російських і українських збройних сил, перш за все Чорноморського флоту, який, на мій погляд, заходить і виходить, коли вважає потрібним, і друге – у відносинах з НАТО, який дуже ретельно повинен стежити за хворобливою самолюбністю молодих держав, таких як Україна”.

Верховної Ради повинна відрегулювати відносини між Україною і міжнародними збройними формуваннями.

Ймовірно цей скандал зроблений для внутрішнього користування і пов`язаний з «важкими пологами» парламентської більшості і коаліції. Я не здивуюся, якщо цей скандал активно використовуватиметься для розкладання або створення тієї або іншої коаліції.