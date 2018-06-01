Ультиматум Дмитра Рогозіна

«Придністров'я увійде до складу Російської Федерації, якщо Молдова об'єднається з Румунією», - заявив цього тижня Дмитро Рогозін, віце-прем'єр уряду Володимира Путіна, спеціальний представник Росії зі врегулювання придністровського конфлікту.

Більш того, спецпредставник Кремля «з миру і злагоди» в Придністров'ї заявив, що «молдавські політики повинні визначитися - молдавани вони чи румуни». Якщо румуни, то кордони будуть іншими.

Російський орел (із зоопарку кремлівської влади) з оливковою гілкою у дзьобі підкріпив свої погрози наступним: «Російські війська залишаться в Придністров'ї. Ми тут будемо стільки, скільки потрібно ».

Рогозін підтвердив, що російські миротворці будуть забезпечені всім необхідним спорядженням для продовження своєї миротворчої місії зі встановлення «вічного миру на цій землі».

У далеких 60-их роках минулого століття нас, радянських дітей, лякали не літературними привидами, не історичними Дракулами із закривавленими іклами в роті, а цілком реальною людиною - німецьким політиком Франс-Йозефом Штраусом.

Пам'ятаю, прийдеш удень на дитячий сеанс (квиток коштував усього десять копійок) переглянути кіношну казку, а нам півгодини показують якогось товстого мужика, а голос за кадром загрозливо й тривожно декларує: «Західнонімецький реваншист Штраус хоче розв'язати третю світову війну».

Потім танки гуркочуть, артилерія стріляє, літаки бомби скидають, міста і села горять. Загалом, було дуже страшно. Імперіалістична політика конфронтації - курс проти миру і соціального прогресу була персоніфікована для радянських дітей, які прагнули миру, паном Штраусом. Пригадую, що було дуже страшно, і хотілося швидше підрости, взяти в руки автомат і битися з ворогами СРСР.

Не будемо сьогодні сперечатися про те, як німецький християнський демократ любив свою Німеччину, але віце-прем'єр Дмитро Рогозін просто захлинається від любові до своєї батьківщини - Росії.

Хто не знає, то повідомляю, що віце-прем'єр Дмитро Рогозін - із комсомольців. Всю свою прищаву юність працював у ВЛКСМ, у центральних органах, і як кажуть, КДБ пишалося своїм агентом.

Як відомо, 7 травня відбудеться інавгурація Володимира Путіна, а джерела з Кремля стверджують, що найімовірнішим кандидатом на пост Міністра оборони в новому уряді стане Дмитро Рогозін, який останнім часом набрав політичну вагу серед російського правлячого істеблішменту.

Сьогодні в уряді Володимира Путіна пан Рогозін курирує військово-промисловий комплекс. У минулому він представляв інтереси Росії в штаб-квартирі НАТО.

Експерти відзначають, що з малопояснюваних причин Рогозін став улюбленцем «лідера нації». Володимир Путін пробачає йому всі витівки і зайву самостійність у декларуванні пріоритетів Росії у зовнішній політиці і у відносинах з Північноатлантичним альянсом.

Аналізуючи багату політичну біографію Рогозіна, слід підкреслити, що він переконаний шовініст, російський націоналіст, прихильник жорсткої сили і буде проводити політику посилення ролі держави в управлінні економікою.

Його недвозначна роль в організації українсько-російського міждержавного конфлікту навколо українського острова Тузла свідчить, що він здатний на авантюри. У 2003 році, намагаючись протягти свою партію «Родіна» в Державну думу, Дмитро Рогозін особисто очолив провокації, які поставили Київ і Москву на грань військового конфлікту.

Але є і непатріотичні сторінки в біографії Рогозіна. Коли йому під зад коліном дали, а потім вигнали з Держдуми, заборонили брати участь у великій політиці «за неслухняність і гоноровість», Дмитро Рогозін з «вовчим квитком» приїхав до Києва і здивував наших політиків тим, що закликав «згуртуватися і усунути від влади Володимира Путіна.

Хочеться закінчити цю повість про Рогозіна наступним.

Як би то новій зірці російського мілітаризму не накласти в штани! Від надмірних зусиль у перекроювання державних кордонів Європи. Аж надто тяжка ноша. Адже сморід нинішньої зовнішньої політики Росії нічим не кращий, ніж запах лайна.

Втім, дурень у владі і реваншист - це набагато небезпечніше, ніж радикал-фашист або націоналіст-сталініст. Втім, людський світ абсурдний тільки тому, що розумахи не встигають зупиняти ініціативи дурнів і виправляти наслідки їхніх авантюр.

Віктор Тимошенко