Заступник глави Лічильної комісії ВР: Лутковську обрали нелегітимно

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», з цього приводу народний обранець письмово висловив голові Верховної Ради України Володимиру Литвину окрему думку, яку проте не озвучили у Верховній Раді.

«Хочу зазначити, що у бюлетені для таємного голосування з обрання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відсутні підписи голови та секретаря Лічильної комісії. Отже, бюлетені виготовлені з порушенням частини 1 статті 38 Регламенту Верховної Ради України, у якій вказано, що «У бюлетені для таємного голосування зазначається мета голосування та у відповідному місці ставляться штамп і підписи голови та секретаря Лічильної комісії», – наголошує В.В`язівський.

Про нелегітимне обрання В.Лутковської на посаду Уповноваженого з прав людини В.В`язівський заявив їй особисто у присутності представників ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, В.Лутковську було обрано Уповноваженим ВР з прав людини. На голосування вносилась одна кандидатура. За обрання В.Лутковської поголосували 252 народних депутата.