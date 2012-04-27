Колона опозиції рушила на Майдан

Колона учасників акції протесту «За Україну без репресій» залишила вулицю Банкову та вирушила в напрямку Майдану Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, прихильники опозиційних партій в Києві розпочали акцію «За Україну без репресій».

Зранку прихильники партій "БЮТ-Батьківщина", «Фронт Змін», Народного Руху України зібрались на Європейській площі й о 10.00 розпочали пішу ходу, яка має завершитися, за словами організаторів акції, на вулиці Банковій біля Адміністрації Президента.

Учасники колони у складі близько 2 тисяч осіб тримають в руках партійні прапори, в тому числі ВО «Свобода». Колона пройшла від Європейської площі вулицею Грушевського до Адміністрації Президента. На вул. Банковій, яка перекрита металевими турнікетами, учасники акції залишили символічну «повістку до суду» для ПрезидентаВіктора Януковича.