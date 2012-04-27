На підході до Банкової - сутичка між нардепами і міліцією

Біля металевого турнікету на підході до Адміністрації Президента сталася невелика сутичка між народними депутатами та працівниками міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці намагалися не пустити депутатів з плакатом до кованої металевої огорожі, яка перегороджує вхід у двір будівлі Адміністрації Президента.

Втім конфлікт швидко вщух, народні депутати повісили на шпилі металевого паркану символічну повістку в суд Президенту Віктору Януковичу.

Зокрема, на плакаті написано «Народний трибунал України. Повістка №2. Отримувач: Янукович В.Ф. Адреса реєстрації: Київська область селище Старі Петрівці, Межигір’я, Хонка». Далі на цьому плакаті зазначається, що вказана особа викликається до суду в якості обвинуваченого «за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, побої та мордування, катування Юлії Тимошенко та всього українського народу; незаконне позбавлення волі Юлії Тимошенко, Юрія Луценко та інших громадян; фальсифікації підсумків голосування на виборах Президента України; зловживання владою, перевищення влади; злочини проти правосуддя, втручання в діяльність судових органів». На плакаті також вказано дата, час і місце проведення суду – 19 травня 12.00 вулиця Хрещатик, 42, наметове містечко.

При цьому В.Януковичу автори повістки пропонують «добровільно подати у відставку та покинути Україну».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, прихильники опозиційних партій в Києві розпочали акцію «За Україну без репресій».

Зранку прихильники партій "БЮТ-Батьківщина", «Фронт Змін», Народного Руху України зібрались на Європейській площі й о 10.00 розпочали пішу ходу, яка має завершитися, за словами організаторів акції, на вулиці Банковій біля Адміністрації Президента.

Учасники колони у складі близько 2 тис. осіб, тримають в руках партійні прапори, в тому числі ВО «Свобода». На чолі колони ідуть декілька народних депутатів з фракцій "БЮТ-Батьківщина".