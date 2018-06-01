Акція на підтримку Тимошенко: Януковичу передали “повістку” до суду

Юлію Володимирівну побили в тюрмі, і щоб у цьому ніхто не сумнівався вона дозволила сфотографувати себе. Побиття ЮВ тюремниками викликало нову хвилю європейської критики на адресу української влади – уже куди жорсткішу, ніж раніше. Це також почало мобілізовувати опозицію та прихильників пані Тимошенко.

Сьогодні по центру Києва пройшлася колона з кількох тисяч прихильників Тимошенко й тих, хто виступає проти політичних репресій. Влада намагалася заглушити протестантів гучними маршами радянських часів, але це не перешкоджало людям ганити режим… Акція проходила під прапорами “Батьківщини” та “Фронту змін” – як реальний вияв об`єднання цих двох політсил. Щоправда, прапороносці “Фронту змін” поводилися так, аби, не дай Боже, їхня символіка не перемішалася з прапорами “Батьківщини”.

Люди волали: “Зека — на нари”, “Хама — на нари”, “Банду геть!”, “Правду за грати не сховати”. Попереду колони гордо крокували нардепи Турчинов, Павловський, Доній, Пашинський, Яворівський, голодуючий депутат Київради Олександр Бригінець.

- Не може бути така влада в європейській державі, - лунало з гучномовців. - Янукович — ізгой, з яким уже ніхто не хоче сідати за один стіл. Геть гестапо з України!

Деякі бабусі ледве пересувалися. Хтось від старості, хтось від хвороби. Але вони йшли. І виглядали так, наче готові вмерти за “свою Юлю” уже тут і зараз. Мабуть, поки що інші політики можуть у цьому лише позаздрити ЮВ, бо вона поки що стійко зберігає своє фан-крило, дарма що вже дев`ятий місяць перебуває за ґратами.

Яценюка поруч з Турчиновим не було. Він разом з іншими депутатами блокує трибуну Верховної Ради.

- По всій Україні піднімаються люди, проходять масові акції, на підтримку Юлі оголошують голодування, - каже пан Турчинов, у якого вже геть змокріла сорочка від поту.

- Ви самі не збираєтеся голодувати? - запитують журналісти.

- Це буде як останній аргумент. Багато депутатів готуються до голодування, але треба бути готовими до більш жорсткої боротьби.

Олександр Бригінець уже третю добу голодує, каже, що йому від цього “добре”.

- Це всього лише третій день. П`ю лише воду. Юлія Володимирівна голодує вже восьмий. І її умови голодування значно гірші, бо вона не перебуває в оточенні однодумців, у неї нема якісної води для пиття. Завтра, на четвертий день, збираюся їхати на суд Юлії Володимирівни. Потім побачу, якщо забракне сил, то лежатиму в наметі під Качанівською колонією... Тим паче що вихідні дні. Люди, які вже голодували свого часу, наприклад, Олесь Доній, кажуть, що молода сильна людина може, не ївши, прожити без проблем сім днів. А я себе вважаю молодою і сильною людино, тож усе буде добре. Але в цій боротьбі потрібні сили, тому голодувати всім не варто.

Колона мітингувальників з Європейської площі повз Кабмін попрямувала на Банкову до Адміністрації президента, щоб передати Януковичу “повістку №2” до суду.

- Це повістка, яка викликає на суд організаторів злочину проти українського народу, - повідомляє Турчинов. - Тих, які розв`язали в Україні політичні репресії, хто знущається над лідерами опозиції, над політв`язнями. Вони мусять відповісти за українськими законами, Конституцією. На цьому суді не буде таких суддів, як Кірєєв, а будуть чесні судді, чесні звинувачення, які базуються виключно на законах України.

Серед інших на суді судитимуть і Януковича, каже він, це відбуватиметься, можливо, у центрі Києва на Майдані Незалежності.

У самій повістці написано: “Викликається до суду в якості звинуваченого за статтями: посягання на територіальну цілісність України, державна зрада, побої, катування та мордування Юлії Тимошенко та всього народу України, незаконне позбавлення волі Юлії Тимошенко та Юрія Луценка волі, зловживання владою, перевищення влади”.

Міліція спершу охороняла будівлю парламенту, оскільки спочатку повідомлялося, що колона протестувальників піде туди, але вони вирушили прямо до президента. Мабуть тому, що насправді все вирішується в АП... Тож влада швидко почала перекидати міліцію на Банкову. Кілька депутатів хотіли було пройти до АП, аби передати Януковичу “повістку”, але міліція їх не пускала. Виникла сутичка. Проте нардепи таки прорвалися до АП, щоправда, лише до воріт. Біля Адмінстрації зачинили двометрові ворота, аби простий смертний туди навіть наблизитися не міг.

На акцію завітали й “свободівці” Андрій Іллєнко та Андрій Мохник, яких учора “Беркут” був затримав через те, що вони висловлювали свою позицію щодо антиукраїнського російського фільму “Матч”. Їх відпустили вчора ж уночі, але порушили проти них кримінальну справу “за фактом групового хуліганства”.

Водночас президента пікетували противники гей-параду, який має відбутися в Києві у двадцятих числах травня.

- Українці повідомили зека, що він накликає на себе народний суд, - лунало з гучномовців.

Далі учасники акції рушили на Майдан Незалежності — символічне місце для опозиції... Там народ уже почав обурюватися самим собою: мовляв, на акції уже треба виходити з вилами й граблями, тільки тоді ми переможемо.

- А поки ми будемо збиратися щось робити, не відомо, що з нею (Юлею Тимошенко) буде. Треба щось робити, - кричали жіночки до пана Турчинова й решти вождів.

Поки в Києві проходила акція, у Дніпропетровську лунали вибухи… Янукович спокусився російським сценарієм?

Оксана Климончук

Фото УНІАН