ЗМІ: «Комуністів» на 1 травня вербували за 40 гривень та кашкет КПУ

Про це повідомляє у своєму матеріалі журналіст видання Тиждень, який сам взяв участь у першотравневому мітинзі на платній основі.

За словами журналіста, записатись у «комуністи» почали пропонувати за кілька днів до проведення ходи. Оголошення з’явилися у соціальних мережах. Рекрутери обмінювались із охочими контактами і розповідали куди і на котру прийти для участі у ході. За тимчасове «прийняття комуністичних ідеалів» організатори пропонували винагороду у 40 гривень.

Деякі учасники мітинга, які прийшли на нього добровільно, згідно зі своїми переконаннями, обурювались такій явній спекуляції.

«Куди ж вони дітей понавозили! Ці ж малолітні нічого не знають ані про Леніна, ані про комуністів, - цитує видання одну учасницю мітинга. - Я одного хлопчину, років 15 на вигляд, спитала, чи знає він, що таке КПУ. А той собі очі долу опустив, щось буркоче незрозуміле. Понавозили з периферії народу».

По закінченні дійства «учасники» з невеликим, правда, запізненням отримували свої гонорари просто на Майдані та прилеглих до нього вулицях. В подарунок за «правильний вибір ідеологічної платформи» їм дарували ще й картузи із символікою КПУ.