Путін: Росія готова прийняти Тимошенко на лікування

Про це повідомив прем'єр-міністр, обраний Президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання журналістів, передає РІА "Новости".

"Якщо Юлія Володимирівна вважатиме можливим і якщо влада України, наші українські партнери погодяться на це, ми із задоволенням прийняли б Юлію Володимирівну Тимошенко в Росії для лікування в будь-який зручний для неї і для влади України час в будь-якому лікувальному закладі", - сказав В.Путін.

Ю.Тимошенко була засуджена в жовтні 2011 року на сім років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у колонії в Харкові. Минулого тижня Ю.Тимошенко через соратників заявила, що при перевезенні з колонії в лікарню її побили. Вонаоголосила голодування на знак протесту проти жорстокого поводження у в'язниці і подала скаргу на дії конвоїрів.