Мін`юст почав повторюватися і заговорюватися

ГАРНІ НАМІРИ

Усілякі правові ініціативи, які останні кілька тижнів фонтаном бризкають з Міністерства юстиції, вже не раз розважали суспільство. То Новий рік відмінять, то паспорти.

Цього разу Міністерство юстиції розробило та винесло на обговорення громадськості проект постанови Кабінету Міністрів, яким пропонується встановити порядок, згідно якого діяльність органів виконавчої влади буде піддаватися експертизі з боку суспільства.

Мета постанови просто найкраща - проектом пропонується надати право інститутам громадянського суспільства проводити експертизу діяльності органів виконавчої влади. У разі прийняття документу суспільство, як стверджує Мін‘юст, візьме під свій неусипний контроль владу.

Зокрема, інститути громадянського суспільства матимуть право запитувати відомості та матеріали, необхідні для проведення експертизи (окрім матеріалів, що містять державну таємницю, звичайно). На час проведення експертизи, представники інститутів громадянського суспільства отримуватимуть право на вхід до приміщень, де проводиться прийом представників цих інституцій. А також, у разі потреби, до структурних підрозділів органу виконавчої влади. Інститути громадянського суспільства навіть матимуть право вимагати супровід фахівця, що володіє тематикою, та створювати робочі групи за участю представників органу виконавчої влади.

Далі більше. Відповідно до проекту, органи виконавчої влади будуть зобов‘язані оприлюднювати свою позицію щодо результатів громадської експертизи у друкованих засобах масової інформації, на радіо і телебаченні.

Ну чим не прозорість та турбота про суспільство?

АПЛОДИСМЕНТИ В СТУДІЮ?

Разом з тим, аплодувати Міністерству юстиції чомусь не хочеться. Уявити, як постанова буде втілюватися в життя, у разі, якщо вона затвердиться в тому вигляді, в якому її сотворили висококваліфіковані фахівці Міністерства юстиції, потішно.

По-перше, інститутам громадянського суспільства на вході в будь-який орган влади доведеться надати докази, що вони такими є. А постанова не дає визначення, що є „інститутом громадянського суспільства”. Отож (підказка бюрократам), женіть ви ті інститути в шию. Нічого вам за це не буде.

Пункт другий. Не хочеться повторюватися, але нічого нашим українським бюрократам не буде за невиконання горезвісної постанови. Постанова не встановлює механізму контролю за її виконанням, а також механізму відповідальності за невиконання постанови. Постанова також, не зобов‘язує органи виконавчої влади вживати заходи за підсумками таких експертиз.

Втім, не такий вже і жорстокий цей документ по відношенню до анонімних „інститутів громадянського суспільства”. Якщо хтось не поліниться і все ж доведе право так називатися, душу бюрократам він теж може помурижити. Підказка: постанова не встановлює гранично допустиму кількість та частоту експертиз на одну бюрократську душу. Отож, перевіряйте на здоров‘я. Хоч пропишіться в тих органах влади.

ДЕЖАВЮ

Та сміх сміхом, але тепер про дивне дежавю.

З 1996 року в Україні діє Закон „Про звернення громадян”, який встановлює механізми реалізації громадянами України права, наданого їм Конституцією України, вносити в органи державної влади пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб тощо. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування. Закон також встановлює відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян, зокрема, встановлює прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Крім того, ухвалений в 1992 році Закон України „Про об‘єднання громадян” встановлює права для громадських об‘єднань на отримання від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей і завдань. Закон також надає право вносити пропозиції до органів влади і управління.

То навіщо постанова Мін‘юсту, яка фактично дублює положення цих законів? Питання не для слабаків.

ВТРУЧАТИСЯ НЕ МОЖНА, АЛЕ ЯКЩО ДУЖЕ ХОЧЕТЬСЯ...

Разом з тим, варто, щоб хоч якась добра душа нагадала без сумніву висококваліфікованим фахівцям Міністерства юстиції, що інші положення Закону „Про об‘єднання громадян” забороняють втручання об`єднань громадян у діяльність державних органів та службових осіб.

Є деякі зауваження і щодо іншого втручання. Пригадаймо положення постанови, яка зобов‘язує органи влади оприлюднювати свою позицію щодо результатів громадської експертизи у друкованих засобах масової інформації, на радіо і телебаченні.

І в цьому контексті освіжимо пам‘ять щодо іншої ініціативи Міністерства юстиції - проекту Закону "Про реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації". Він покликаний звести до мінімуму можливості використання друкованих засобів масової інформації органами державної влади та органами місцевого самоврядування як важелів маніпулювання суспільною свідомістю і особистою думкою громадян.

То може, шановні законопроектники Мін‘юсту, домовтесь там між собою якось?

Іван Солодкий, УНІАН