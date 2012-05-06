Президент Польщі сподівається щось підказати Януковичу

Про це він сказав журналістам у Словаччині, де брав участь у зустрічі керівників держав Вишеградської групи – Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини, повідомляє українська служба ВВС.

Таку заяву польський президент зробив повторно та попри те, що від участі в ялтинській зустрічі, запланованій на 11-12 травня, відмовилися президенти Німеччини, Чехії, Словенії, Хорватії, Естонії, Австрії, Італії та інших країн – усього понад десяти. Декотрі з них пояснили свою відмову протестом проти ставлення української влади до ув’язненої екс-прем'єра Юлії Тимошенко.

"Ялта може стати доброю нагодою для того, щоб підказати українській стороні, аби вона вирішила внутрішні проблеми", - сказав польський президент.

За його словами, від цього залежить не лише імідж України, а й перспектива ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС.

Таким чином пан Коморовський відкинув будь-який бойкот України з боку офіційної Варшави – ні під час саміту, ні під час матчів Євро-2012.

За даними українського МЗС, окрім польського президента, свою участь у ялтинському саміті підтвердили президенти Словаччини та Молдови.

Тим часом лідер польської опозиції Ярослав Качинський закликав перенести фінал Євро-2012 з Києва до Варшави через ситуацію з Юлією Тимошенко.