Азаров надіється, що на з’їзд Партії регіонів приїде Свобода

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар прем’єр-міністра України Віталій Лук’яненко.

За його словами, відповідне запрошення було передано сьогодні вранці під час зустрічі М.Азарова та Г.Свободи у Брюсселі.

«Щоб партнери могли побачити, як вибудовується програма, і подивитися, як Україна підготувалася до чесних виборів», - сказав В.Лук’яненко.

«Я завжди кажу, що краще програти вибори, ніж дати привід для сумнівів демократії України, але ми збираємося виграти», - процитував прем’єра В.Лук’яненко.

В ході зустрічі також було обговорено справу єкс-прем’єра Юлії Тимошенко та внутрішню ситуацію в Україні, поінформував В.Лук’яненко.

М.Азаров повторив прохання направити європейських експертів на касаційний процес у справі Ю.Тимошенко.

В.Лук’яненко також зазначив, що під час зустрічі питання меморандуму про взаєморозуміння між європейськими соціалістами та Партією регіонів не піднімалося.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Г.Свобода заявив, що виступає за розірвання угоди про співпрацю між європейськими соціал-демократами та Партією регіонів, якщо в Україні не припиняться переслідування опозиційних політиків.

«І я, і Мартін Шульц (колишній голова фракції Прогресивного альянсу соціал-демократів, тепер - президент Європейського парламенту – УНІАН), усвідомлювали ризики, пов’язані з підписанням цієї угоди (європейські соціал-демократи з 2010 року мають угоду про співпрацю з ПР – УНІАН). Але тоді нашу ініціативу підтримувало багато людей, у тому числі посли багатьох країн, які на той момент працювали в Україні. Вважаю, спробувати було варто. Але дотепер я не бачив суттєвої готовності української сторони дослухатися до наших зауважень і пропозицій. Де-факто, ця угода заморожена. Якщо протягом наступних місяців не відбудеться радикальних змін в Україні, я виступаю за розірвання цієї угоди», - сказав головний соціал-демократ.

Серед вимог, які уможливлять продовження співпраці європейської партії з ПР, Г.Свобода назвав прозорість і відкритість судових процесів, обмеження впливу олігархів та готовність проводити реформи.